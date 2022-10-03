На «пожарных» нарушителей Улан-Удэ наложили почти 1,5 млн рублей штрафов

В этом году особый противопожарный режим в Улан-Удэ продлился 165 дней. Он был введен 11 апреля. Тогда ограничили выход граждан в лесные массивы, запретили разводить открытый огонь, начались рейды - профилактические и контрольные.Всего за это время в городских лесах произошло два пожара, оба в Железнодорожном районе. Причем один из них случился нелепым образом - вспыхнул дом, а потом с бытового пожара огонь перекинулся на ближайший лес. Это возгорание произошло на Верхней Березовке.На нарушителей режима наложили штрафов на сумму более 1,4 млн рублей. Проверяющие выявляли костры, складирование горючего мусора с нарушениями, плохое содержание территории (высокий травостой и т. д.). Но многие нарушители отделались официальным предупреждением вместо штрафа.Сейчас в Улан-Удэ идет осенний месячник чистоты. Всех призывают принять в нем участие. Что касается вопроса, куда жителям частного сектора девать траву, то «ЭкоАльянс» не работает с этим видом отходов. Гражданам надо самостоятельно отвезти траву на полигон или воспользоваться услугами профильных компаний. Организаций и предприятий противопожарные требования тоже касаются. Им также необходимо убрать на своей территории траву. А также охватить уборкой полосу земли шириной в пару метров за пределами своего забора.Фото: «Номер один»