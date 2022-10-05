«Внутренний туризм растет. И мы вместе с ним»

- Мы стараемся идти в ногу со временем и страной, использовать уникальные возможности и конкурентные преимущества нашей республики как в производстве экологически чистой продукции, так и в развитии туризма, - пояснила председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Улан-Удэнского горсовета Долгор Норбоева.





Священный Байкал, центр российского буддизм - Иволгинский дацан с нетленным телом Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова, природные красоты и культурно-исторические достопримечательности Бурятии привлекают все больше туристов. За семь месяцев этого года количество гостей, посетивших республику, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Успехи региона отметил на заседании Госсовета в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. Свой вклад в развитие туристической отрасли вносят кооператоры Бурятии, сообщает официальный орган Центросоюза РФ – газета «Российская кооперация».Совет Буркоопсоюза оперативно и гибко отреагировал на возросший в связи с ковидом и санкциями Запада спрос на рынке внутреннего туризма. Принято решение об объединении гостиницы «Золотой колос» в Улан-Удэ и туристической базы «Байкал», расположенной в живописном месте на берегу теплого залива священного моря, в единый туристический комплекс и особое, стратегически важное направление деятельности.К сезону 2022 года кооператоры подготовились основательно. Гостиница «Золотой колос» успешно прошла классификацию и подтвердила свою «звездную» категорию. Был проведен ремонт, создано пять дополнительных номеров повышенной комфортности, обновлена бытовая техника. Появился единый сайт гостиницы и туристической базы с возможностью бронирования мест клиентами через популярные интернет-площадки: «101 отель», «Островок» и др. Прошла масштабная автоматизация, закуплено и установлено современное программное обеспечение.Усилия кооператоров в сфере развития индустрии гостеприимства поддержало министерство туризма Бурятии. На средства господдержки приобретены рециркуляторы воздуха у местного производителя - Улан-Удэнского приборостроительного объединения, а также смонтирована новая пожарно-охранная сигнализация. Безопасность туристов - неизменный приоритет кооператоров.Результаты, как говорится, налицо. Количество отдыхающих на базе туристического комплекса Буркоопсоюза выросло в этом году на 30%. Это жители Бурятии, гости из других регионов России и Монголии. Спрос на проживание в гостинице также значительно возрос. «Золотой колос» достойно принял участников двух представительных делегаций из сопредельного государства, прибывших на международный экономический форум бурятско-монгольских отношений и межрегиональную выставку Baikal Travel Mart - 2022.- Работа по повышению качества обслуживания, условий проживания и отдыха наших гостей, обновлению материально-технической базы при поддержке Буркоопсоюза и правительства Бурятии ведется постоянно и сейчас вышла на новый уровень, - отметила руководитель туристического направления Надежда Мухачева.Примечательно, что практические навыки в организациях туристического направления потребительской кооперации получают студенты Улан-Удэнского торгово-экономического техникума Буркоопсоюза. Так формируется прочный кадровый фундамент отрасли, подчеркивает издание Центросоюза РФ.В следующем году будут два знаменательных события - 100-летие Республики Бурятия и вековой юбилей Буркоопсоюза.- Мы ожидаем значительного потока гостей, которые приедут на торжества. Разрабатываем дополнительные сервисы, в том числе оригинальные экскурсионные туры по историческому центру Улан-Удэ и на Байкале, - поделилась планами Надежда Мухачева.«Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия запланировано увеличение количества прибытий в регион до 1,5 млн гостей к 2035 году. Объем платных услуг, оказанных туристам, должен составить 8,8 млрд рублей. Кооператоры Бурятии рассчитывают занять свое место на этом стремительно растущем и перспективном рынке», пишет «Российская кооперация».Фото: Буркопсоюз