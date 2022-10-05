Жителей Улан-Удэ попросили сообщать о собачьих стаях

В Улан-Удэ с начала года отловили пять тысяч бездомных собак, сообщили в мэрии города. Власти предупреждают, что с наступлением низких температур безнадзорные животные на улицах города сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию, поскольку считают ее своей.– Это естественное для бездомных собак поведение может привести к печальным последствиям. Кинологи подтверждают, что когда бездомные собаки сбиваются в стаи, то они превращаются в хищников. Просим горожан сообщать о таких стаях в службы отлова, –сообщил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам на отлов безнадзорных животных:– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;– в Железнодорожном и Октябрьском районах – ИП Жихарева, 67-92-92.- в Октябрьском районе с 7 октября к отлову приступит ООО «Ананда», 62-19-99.Фото: мэрия Улан-Удэ