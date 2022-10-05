Общество 05.10.2022 в 12:58

Жителей Улан-Удэ попросили сообщать о собачьих стаях

Когда собаки сбиваются в стаи, они превращаются в хищников, предупреждают власти
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Текст: Константин Воронов
Жителей Улан-Удэ попросили сообщать о собачьих стаях
В Улан-Удэ с начала года отловили пять тысяч бездомных собак, сообщили в мэрии города. Власти предупреждают, что с наступлением низких температур безнадзорные животные на улицах города сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию, поскольку считают ее своей.

– Это естественное для бездомных собак поведение может привести к печальным последствиям. Кинологи подтверждают, что когда бездомные собаки сбиваются в стаи, то они превращаются в хищников. Просим горожан сообщать о таких стаях в службы отлова, –сообщил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам на отлов безнадзорных животных:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Железнодорожном и Октябрьском районах – ИП Жихарева, 67-92-92.
- в Октябрьском районе с 7 октября к отлову приступит ООО «Ананда», 62-19-99.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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