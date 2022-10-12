Общество 12.10.2022 в 10:00

Выбор банка для зарплатной карты

Имеет ли право работник выбрать банк для зарплатной карты?
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Текст: Номер один
Выбор банка для зарплатной карты
Pixabay

Вопрос: «На новой работе настаивают на карте от другого банка. Можно ли оставить для зарплаты карту банка, которой пользуюсь сейчас?» 

Жаргал Цыденович Ц.

Работник может самостоятельно выбрать кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата. При приеме на работу сотрудник пишет заявление, в котором указывает предпочтительный банк и реквизиты карты для перевода зарплаты.

Работник может заменить кредитную организацию по своему желанию. Но важно успеть подать заявление об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до выплаты заработной платы.

Если в трудовом договоре фигурировала запись о конкретном зарплатном банке, то после перехода сотрудника на обслуживание в другой банк запись будет аннулирована путем оформления дополнительного соглашения.

Важно: в случае смены работником кредитной организации расходы по выпуску и перевыпуску банковских карт, а также по обслуживанию счетов сотрудник оплачивает за свой счет
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