Ученые нашли на Байкале золотую нерпу

Внимание сотрудников Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН привлекла нерпа необычного золотисто-рыжего окраса, которая заметно выделялась на фоне своих серых собратьев. Скорее всего, шерсть нерпы приобрела такой необычный цвет из-за частиц железа, которые могут содержаться в донных отложениях или водной растительности (например, в Elodea сanadensi).Например, такие «рыжие» тюлени часто встречаются среди лахтаков – тюленей, обитающих в приполярных морях нашей страны и в морях Дальнего Востока, сообщил сайт «Заповедного Подлеморья» (объединенная дирекция Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника).С 24 июля по 18 августа сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН при содействии ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и грантовой поддержке Фонда «Озеро Байкал» провели очередные полевые работы по изучению байкальской нерпы на Ушканьих островах (Бурятия) - самом крупном лежбище нерп на Байкале.В этот раз были проведены визуальные и фотоучеты: 48 учетов на острове Тонкий и по три на островах Долгий и Круглый. Кроме них, впервые подобные мероприятия прошли и на Большом Ушканьем острове. Результаты этой работы помогут в дальнейшем понять динамику численности и закономерности распределения байкальской нерпы на всём архипелаге.Научные сотрудники также были заинтересованы сезонной динамикой изменения численности животных, залегающих на островах. Для исследования этой темы были установлены фотоловушки на посещаемых нерпой северных береговых линиях на острове Долгий и Круглый (по две штуки). Благодаря фотоловушкам, уже в феврале ученые получат информацию об использовании нерпой залёжек в осенний и зимний сезон, а в дальнейшем и за весь год.Залёжка на острове Тонкий - популярное туристическое место. Летом этого года почти 5 тысяч человек приезжали сюда, чтобы понаблюдать за нерпами в естественной среде обитания. И с каждым сезоном интерес к посещению экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы» только растёт. Поэтому одним из важнейших аспектов ведения рекреационной деятельности является вопрос о влиянии посетителей на «главных героев» Ушканьих островов. Для оценки этого влияния было снято 157 видеозаписей, отражающих их поведение во время отдыха. Отснятые видеоматериалы помогут понять, вызывают ли туристы какую-либо реакцию у нерп, или же их присутствие незаметно для животных.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru