Глава Бурятии обсудил обеспечение республики качественной водой

Вопрос обеспечения жителей нашей республики качественной питьевой водой стал одной из ключевых тем рабочей встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

В ходе встречи обсуждались вопросы модернизации правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, реализация федеральной программы по созданию комфортной городской среды, а также подготовка коммунального комплекса региона к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 годов.

За последние пять лет в рамках федерального проекта по благоустройству обновили 830 общественных и дворовых территорий. На эти цели было направлено свыше 1,3 млрд рублей.

Дополнительную федеральную поддержку получил Северобайкальск. Благодаря участию в программах развития общественных пространств городу удалось привлечь более 370 млн рублей.