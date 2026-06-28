Политика и власть 28.06.2026 в 11:10

Глава Бурятии обсудил обеспечение республики качественной водой

На встрече также затронули вопросы благоустройства территорий и подготовки коммунального комплекса к отопительному сезону
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Текст: Макар Захаров
Глава Бурятии обсудил обеспечение республики качественной водой
Правительство Республики Бурятия

Вопрос обеспечения жителей нашей республики качественной питьевой водой стал одной из ключевых тем рабочей встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

В ходе встречи обсуждались вопросы модернизации правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, реализация федеральной программы по созданию комфортной городской среды, а также подготовка коммунального комплекса региона к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 годов.

За последние пять лет в рамках федерального проекта по благоустройству обновили 830 общественных и дворовых территорий. На эти цели было направлено свыше 1,3 млрд рублей.

Дополнительную федеральную поддержку получил Северобайкальск. Благодаря участию в программах развития общественных пространств городу удалось привлечь более 370 млн рублей.

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