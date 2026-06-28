Происшествия 28.06.2026 в 11:15
За минувшую неделю жертвами мошенников стали 26 человек
Общий ущерб, причиненный жителям республики, превысил 7 млн рублей
Текст: Макар Захаров
Такие данные приводит прокуратура региона. По информации ведомства, в 14 случаях злоумышленники получили доступ к банковским счетам граждан и похитили денежные средства. Еще семь жителей поверили аферистам, представлявшимся сотрудниками различных организаций и государственных структур. Кроме того, на пятерых потерпевших мошенники оформили микрозаймы.
Наиболее крупный ущерб понесла 65-летняя жительница Бурятии. Женщина стала жертвой схемы, связанной с якобы положенным перерасчетом пенсии, и перевела злоумышленникам 2,5 млн рублей.
Помимо денежных потерь, пенсионерка едва не лишилась недвижимости. Однако сделка по продаже дома в итоге не состоялась.
Тегимошенничество