Общество 28.06.2026 в 11:00

В Джидинском районе по искам прокуратуры семерых водителей лишили прав

Суд прекратил действие удостоверений у местных жителей, состоящих на учете у психиатра-нарколога
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Текст: Макар Захаров
В Джидинском районе по искам прокуратуры семерых водителей лишили прав
«Номер один»

Прокуратура Джидинского района провела проверку исполнения законодательства в области безопасности дорожного движения.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что семь местных жителей, состоящих на учете у врача психиатра-нарколога, продолжают обладать водительскими удостоверениями. При этом имеющиеся у них заболевания являются медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами.

По данным прокуратуры, такие обстоятельства могут представлять угрозу как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и прекратил действие водительских прав указанных граждан до устранения медицинских противопоказаний.

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