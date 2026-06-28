В Джидинском районе по искам прокуратуры семерых водителей лишили прав

Прокуратура Джидинского района провела проверку исполнения законодательства в области безопасности дорожного движения.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что семь местных жителей, состоящих на учете у врача психиатра-нарколога, продолжают обладать водительскими удостоверениями. При этом имеющиеся у них заболевания являются медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами.

По данным прокуратуры, такие обстоятельства могут представлять угрозу как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и прекратил действие водительских прав указанных граждан до устранения медицинских противопоказаний.