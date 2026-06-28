В Улан-Удэ обсудили новые подходы к профилактике наркозависимости

В Улан-Удэ состоялся межрегиональный круглый стол, посвященный вопросам профилактики наркозависимости и реабилитации людей с зависимым поведением. Мероприятие прошло на площадке Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова и было приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

Организаторами встречи выступили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии. В обсуждении приняли участие представители органов профилактики, медицинских учреждений и профильных организаций республики.

К работе круглого стола также присоединились эксперты из Москвы. Среди участников были представители Координационного совета при Общественной палате России по вопросам здорового образа жизни, специалисты Московского научно-практического центра наркологии, а также преподаватели и ученые ведущих столичных вузов.

Основной темой встречи стал обмен опытом в сфере предупреждения зависимостей и совершенствования реабилитационной помощи. Участники представили современные подходы к профилактической работе, обсудили методы психотерапевтической поддержки и вопросы формирования культуры здорового образа жизни.

Представители управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии, в свою очередь, рассказали о результатах работы по противодействию наркопреступности в регионе, обозначив как положительные тенденции, так и существующие проблемы.

По итогам встречи специалисты обсудили возможности дальнейшего межрегионального взаимодействия и выработали предложения по развитию системы профилактики и реабилитации людей, столкнувшихся с зависимостями.