Происшествия 28.06.2026 в 10:45

В Бурятии предприниматель поплатился за незаконные инвестиционные объявления

Прокуратура Мухоршибирского района оштрафовала бизнесмена, предлагавшего вложиться в торговлю на маркетплейсах
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии предприниматель поплатился за незаконные инвестиционные объявления
«Номер один»

В Мухоршибирском районе предпринимателя оштрафовали за незаконное привлечение инвестиций. Нарушение выявила районная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере инвестиционной деятельности.

Как установили надзорные органы, в феврале этого года индивидуальный предприниматель, не обладавший правом заниматься профессиональной инвестиционной деятельностью, разместил в интернете более 500 объявлений. В них неограниченному кругу лиц предлагалось вложить деньги в бизнес, связанный с продажами товаров на маркетплейсах.

Сообщения публиковались на условиях публичной оферты и содержали предложения об инвестировании средств в предпринимательские проекты.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Предприниматель был привлечен к ответственности по части 2 статьи 14.56.1 КоАП РФ за привлечение средств физических лиц с нарушением требований законодательства. Суд назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей.

Теги
прокуратура маркетплейсы

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