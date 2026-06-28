В Бурятии предприниматель поплатился за незаконные инвестиционные объявления

В Мухоршибирском районе предпринимателя оштрафовали за незаконное привлечение инвестиций. Нарушение выявила районная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере инвестиционной деятельности.

Как установили надзорные органы, в феврале этого года индивидуальный предприниматель, не обладавший правом заниматься профессиональной инвестиционной деятельностью, разместил в интернете более 500 объявлений. В них неограниченному кругу лиц предлагалось вложить деньги в бизнес, связанный с продажами товаров на маркетплейсах.

Сообщения публиковались на условиях публичной оферты и содержали предложения об инвестировании средств в предпринимательские проекты.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Предприниматель был привлечен к ответственности по части 2 статьи 14.56.1 КоАП РФ за привлечение средств физических лиц с нарушением требований законодательства. Суд назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей.