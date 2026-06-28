В Хоринском районе полицейские провели для школьников познавательную встречу

В Хоринском районе сотрудники полиции провели познавательную встречу с детьми, отдыхающими в лагере дневного пребывания при Хоринской школе №1.

Правоохранители подготовили для ребят программу, посвященную службе в органах внутренних дел и деятельности различных подразделений полиции. Школьникам рассказали, какие задачи выполняют сотрудники, с какими ситуациями им приходится сталкиваться в работе и какую роль полиция играет в обеспечении общественной безопасности.

Особый интерес у детей вызвала служебная техника. Полицейские продемонстрировали патрульный автомобиль, показали работу громкоговорителя и проблесковых маячков, а также объяснили, в каких случаях используется специальное оборудование.

Кроме того, инспекторы Госавтоинспекции напомнили школьникам о правилах дорожной безопасности. Детям рассказали, как правильно переходить проезжую часть, почему важно соблюдать требования ПДД и использовать защитную экипировку при езде на велосипеде. Отдельно внимание уделили необходимости спешиваться перед пешеходными переходами.

Мероприятие прошло в теплой и доброжелательной обстановке. Подобные встречи помогают детям лучше понимать работу полиции и способствуют формированию уважительного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.