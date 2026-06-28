Байкальская природоохранная прокуратура напомнила о правилах пожарной безопасности в лесах

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура напомнила жителям о правилах пожарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение.

В ведомстве отметили, что противопожарный режим включает комплекс мер, направленных на предупреждение лесных пожаров, своевременное обнаружение возгораний и снижение возможного ущерба. Требования регулируются Лесным кодексом РФ и действующими правилами пожарной безопасности.

В пожароопасный сезон, который длится с момента схода снега до наступления устойчивой осенней непогоды или образования снежного покрова, в лесах действует ряд ограничений. В частности, запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, участках рубок и других территориях, где существует высокий риск возникновения пожара.

Кроме того, нельзя сжигать сухую траву, лесную подстилку, хворост и другие горючие материалы на участках, примыкающих к лесам, если они не отделены противопожарными минерализованными полосами.

Собственники и пользователи земель, расположенных рядом с лесными массивами, обязаны очищать прилегающие территории от сухой растительности, валежника, порубочных остатков и мусора. Такие участки должны быть отделены противопожарными полосами или другими защитными барьерами.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 400 тысяч рублей.

Если действия человека привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений и причинили значительный ущерб, может наступить уголовная ответственность. В этом случае наказание предусматривает штрафы, обязательные работы или лишение свободы.

Кроме того, виновные лица обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду и природным объектам.

В прокуратуре также напомнили, что при введении особого противопожарного режима в регионе могут вводиться дополнительные ограничения, включая запрет на посещение лесов и использование открытого огня.