Общество 28.06.2026 в 12:15

Байкальская природоохранная прокуратура напомнила о правилах пожарной безопасности в лесах

В ведомстве разъяснили, какие ограничения действуют в пожароопасный сезон, и предупредили об ответственности за нарушения
A- A+
Текст: Макар Захаров
Байкальская природоохранная прокуратура напомнила о правилах пожарной безопасности в лесах
«Номер один»

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура напомнила жителям о правилах пожарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение.

В ведомстве отметили, что противопожарный режим включает комплекс мер, направленных на предупреждение лесных пожаров, своевременное обнаружение возгораний и снижение возможного ущерба. Требования регулируются Лесным кодексом РФ и действующими правилами пожарной безопасности.

В пожароопасный сезон, который длится с момента схода снега до наступления устойчивой осенней непогоды или образования снежного покрова, в лесах действует ряд ограничений. В частности, запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, участках рубок и других территориях, где существует высокий риск возникновения пожара.

Кроме того, нельзя сжигать сухую траву, лесную подстилку, хворост и другие горючие материалы на участках, примыкающих к лесам, если они не отделены противопожарными минерализованными полосами.

Собственники и пользователи земель, расположенных рядом с лесными массивами, обязаны очищать прилегающие территории от сухой растительности, валежника, порубочных остатков и мусора. Такие участки должны быть отделены противопожарными полосами или другими защитными барьерами.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 400 тысяч рублей.

Если действия человека привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений и причинили значительный ущерб, может наступить уголовная ответственность. В этом случае наказание предусматривает штрафы, обязательные работы или лишение свободы.

Кроме того, виновные лица обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду и природным объектам.

В прокуратуре также напомнили, что при введении особого противопожарного режима в регионе могут вводиться дополнительные ограничения, включая запрет на посещение лесов и использование открытого огня.

Теги
лесной пожар

Все новости

Байкальская природоохранная прокуратура напомнила о правилах пожарной безопасности в лесах
28.06.2026 в 12:15
В Улан-Удэ обсудили новые подходы к профилактике наркозависимости
28.06.2026 в 12:00
Отдых у воды обернулся трагедией возле поселка Онохой
28.06.2026 в 11:50
За минувшую неделю жертвами мошенников стали 26 человек
28.06.2026 в 11:15
Глава Бурятии обсудил обеспечение республики качественной водой
28.06.2026 в 11:10
В Бурятии ликвидировали более десятка пожаров
28.06.2026 в 11:05
В Джидинском районе по искам прокуратуры семерых водителей лишили прав
28.06.2026 в 11:00
В Хоринском районе полицейские провели для школьников познавательную встречу
28.06.2026 в 10:55
В Бурятии предприниматель поплатился за незаконные инвестиционные объявления
28.06.2026 в 10:45
В Бурятии столкнулись с проблемами экспорта леса
28.06.2026 в 10:35
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
В Улан-Удэ обсудили новые подходы к профилактике наркозависимости
Основной темой встречи стал обмен опытом в сфере предупреждения зависимостей и совершенствования реабилитационной помощи
28.06.2026 в 12:00
В Джидинском районе по искам прокуратуры семерых водителей лишили прав
Суд прекратил действие удостоверений у местных жителей, состоящих на учете у психиатра-нарколога
28.06.2026 в 11:00
В Хоринском районе полицейские провели для школьников познавательную встречу
Сотрудники органов внутренних дел познакомили детей со службой, показали спецтехнику и напомнили о правилах дорожной безопасности
28.06.2026 в 10:55
В Бурятии столкнулись с проблемами экспорта леса
Китай сокращает закупки из многих российских регионов
28.06.2026 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru