В Бурятии ликвидировали более десятка пожаров

За минувшие сутки подразделения пожарной охраны ликвидировали на территории Бурятии 13 возгораний. В большинстве случаев – 11 эпизодов – горели мусор и тополиный пух. Еще два пожара произошли в Заиграевском районе.

В поселке Эрхирик огонь охватил нежилой дом. В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники, включая силы МЧС России, республиканской противопожарной службы и добровольной пожарной команды сельского поселения «Дабатуйское». В результате строение полностью уничтожено огнем на площади 80 квадратных метров. Предварительной причиной происшествия называют неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел в СНТ «Росинка», где загорелся жилой дом. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Огонь повредил кровлю здания на площади 35 квадратных метров.

Помимо этого, пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Происшествий на водных объектах за отчетный период не зарегистрировано.

Также на контроле спасателей находятся 16 туристических групп, путешествующих по Баргузинскому, Северо-Байкальскому, Тункинскому, Прибайкальскому и Окинскому районам.