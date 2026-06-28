В Бурятии столкнулись с проблемами экспорта леса

Экспорт российских пиломатериалов в Китай в январе – апреле 2026 года значительно снизился. Объем поставок составил 2,6 млн кубометров, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении экспорт сократился на 26% – до 603,7 млн долларов. Как сообщают «Ведомости», только в апреле Россия поставила в Китай 759 тыс. тонн пиломатериалов, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Китай остается крупнейшим покупателем российских пиломатериалов, на его долю приходится около половины всего экспорта этой продукции. Однако тенденция к снижению сохраняется: по итогам 2025 года поставки в КНР уменьшились на 8% и составили 11,2 млн кубометров.

Для Бурятии эта тенденция имеет особое значение. Лесопромышленный сектор республики долгое время был ориентирован преимущественно на китайский рынок, поскольку китайские компании активно закупали местную древесину, прежде всего бруски и другие пиломатериалы. Однако в последние годы Китай последовательно сокращает закупки древесины в Бурятии, что негативно сказалось на доходности предприятий лесной отрасли республики и создало дополнительные сложности для регионального лесопромышленного комплекса.