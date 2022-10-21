Не убирают в подъезде. Куда обращаться?

Вопрос: «В нашем доме крайне редко убирают подъезд. Управляющая компания бездействует. Куда в такой ситуации можно обратиться?»

Галина Павловна, г. Улан-Удэ.

Отсутствие уборки в подъезде свидетельствует о нарушениях. Собственники квартир могут обратиться в управляющую компанию и самостоятельно установить набор услуг, которые эта компания обязана будет предоставлять им по условиям договора.

Алгоритм действий для жильцов:

1. Установить периодичность уборки подъезда, ответственное лицо или сам факт отсутствия уборки.

2. Проверить по условиям договора, какие обязанности возложены на управляющую компанию.

3. При наличии нарушений – подать письменную жалобу.

4. Если нарушений не выявлено, уборка подъезда не входит в перечень обязанностей управляющей компании, созвать собрание собственников и принять какое-то приемлемое решение.

Таким решением может быть инициатива:

- включить для управляющей компании обязанности по уборке подъездов;

- поменять управляющую компанию, расторгнув с текущей действующий договор;

- убирать подъезд самостоятельно в соответствии с графиком очередности;

- нанять отдельно ответственное за уборку лицо, перечисляя ему деньги напрямую.

Важно помнить, что все эти решения принимаются на общем собрании собственников. За него должны проголосовать не менее половины владельцев. Если они поддерживают включение дополнительного обязательства для управляющей компании, протокол собрания направляется ей. Она проведет расчет стоимости этой услуги, с которой владельцы могут согласиться или нет. В последнем случае у них есть остальные варианты.

Если при изучении договора с управляющей компанией окажется, что уборка подъезда предусмотрена, однако не выполняется, нужно составлять жалобу-претензию. Она подается в письменном виде. Доказательством станут свидетельства об отсутствии уборки остальных жильцов.

Претензия составляется в произвольной форме. Но в ней обязательно нужно указать:

1. Юридической название и адрес управляющей компании;

2. Данные заявителя (одного или группы лиц);

3. Краткое описание ситуации: номер и дата договора, пункт с обязательствами перед жильцами об уборке подъезда, его невыполнение;

4. Требование – организовать уборку, провести перерасчет за невыполненные услуги;

5. Дату и подпись одного или группы заявителей.

Претензия направляется ценным письмом с описью содержимого. Альтернатива – подать через канцелярию или ответственное лицо управляющей компании. На втором экземпляре они должны оставить отметку о факте и дате принятия обращения.

Если на претензию нет ответа или в требованиях отказали, нужно подавать жалобу в контролирующие органы: территориальный орган Роспотребнадзора, местный орган власти (управление по ЖКХ), прокуратуру.

Если проверка выявит, что периодичность уборки подъездов и лестничных клеток нарушена, на управляющую компанию наложат штраф и обяжут выплатить неустойку жильцам.