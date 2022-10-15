Общество 15.10.2022 в 14:19

Дети Бурятии смогут увидеть Деда мороза из Великого Устюга

Сказочный персонаж прибудет в Бурятию на поезде с праздничной программой

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Текст: Лариса Ситник
Дети Бурятии смогут увидеть Деда мороза из Великого Устюга

22 октября из Великого Устюга отправится в путешествие по России поезд Деда мороза. Это совместный проект холдинга «РЖД» и администрации Вологодской области.

Это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Во главе поезда - паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Маршрут поезда проходит через более чем 100 городов. Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.

Помимо развлекательной программы на вокзале, посетители могут посетить передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом или стать зрителем короткого музыкального спектакля.

Всё зависит от типа программы: если в городе стоянка поезда свыше двух часов, то гостей ждет стандартная программа (посещение передвижной резиденции Деда Мороза, прохождение квеста с командой аниматоров, сладкий подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане) на которую можно приобрести билеты;

Если стоянка до двух часов, посетителей ждет программа со спектаклем, просмотр этой программы - бесплатно, а приобрести билет на стандартную программу не представляется возможным, так как она в таких населенных пунктах недоступна.

Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город, где предусмотрена стандартная программа

Маршрут поезда в этом году пройдет более чем через 100 городов России. 15 ноября он остановится в Улан-Удэ. Прибытие на станцию Улан-Удэ в 12:20. Отправление поезда в 18:20.

Еще одну остановку поезд сделает в городе Бабушкин: прибытие на станцию Мысовая в 21:32. Отправление поезда в 22:32.

Актуальную информацию о движении поезда можно узнать на сайте: www.poezddedamoroza.ru. Приобрести билеты на праздник - на официальном сайте РЖД в разделе «Путешествуй с РЖД/Поезд Деда Мороза».

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