Житель Северобайкальска перевел мошенникам более 900 тыс рублей

Житель города Северобайкальска, следуя указаниям мошенников, перевел им 910 тыс руб. Это наибольшая сумма, похищенная за последнюю неделю в Бурятии «мобильным» мошенниками, сообщили в прокуратуре республики.Мужчине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. В ходе разговора звонивший пояснил, что является директором Центрального банка России и мошенники пытаются оформить кредит на его имя в банке ВТБ. Чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Действуя по указаниям мошенников, потерпевший обналичил кредитные средства в указанном банке на сумму 910 тыс рублей, после чего через банкомат перевел денежные средства на банковский счет мошенников.Всего жертвами интернет-преступников в Бурятии по состоянию на 15 октября стали 1 400 жителей республики (+ 50 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 273,35 млн рублей (+10,9 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты объявлений.Злоумышленники представлялись:- сотрудниками банков;- полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ;- покупателями (продавцами) товаров (услуг);- родственниками;- знакомыми.Они сообщали, что:- произошло снятие денег;- заблокирован счет;- взломан личный кабинет;- оформлен кредит;- родственник попал в беду или близкий человек болен.Фото: pixabay.com