Общество 17.10.2022 в 09:27

Житель Северобайкальска перевел мошенникам более 900 тыс рублей

Всего жертвами интернет-преступников в республике стали 1,4 тыс человек, которые расстались с 273,35 млн руб
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Текст: Номер один
Житель Северобайкальска перевел мошенникам более 900 тыс рублей
Житель города Северобайкальска, следуя указаниям мошенников, перевел им 910 тыс руб. Это наибольшая сумма, похищенная за последнюю неделю в Бурятии «мобильным» мошенниками, сообщили в прокуратуре республики.

Мужчине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. В ходе разговора звонивший пояснил, что является директором Центрального банка России и мошенники пытаются оформить кредит на его имя в банке ВТБ. Чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Действуя по указаниям мошенников, потерпевший обналичил кредитные средства в указанном банке на сумму 910 тыс рублей, после чего через банкомат перевел денежные средства на банковский счет мошенников.  

Всего жертвами интернет-преступников в Бурятии по состоянию на 15 октября стали 1 400 жителей республики (+ 50 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 273,35 млн рублей (+10,9 млн рублей за последнюю неделю).

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты объявлений.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;
- полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- родственниками;
- знакомыми.

Они сообщали, что:
- произошло снятие денег;
- заблокирован счет;
- взломан личный кабинет;
- оформлен кредит;
- родственник попал в беду или близкий человек болен.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность интернет мошенники

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