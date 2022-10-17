Общество 17.10.2022 в 09:27
Житель Северобайкальска перевел мошенникам более 900 тыс рублей
Всего жертвами интернет-преступников в республике стали 1,4 тыс человек, которые расстались с 273,35 млн руб
Текст: Номер один
Житель города Северобайкальска, следуя указаниям мошенников, перевел им 910 тыс руб. Это наибольшая сумма, похищенная за последнюю неделю в Бурятии «мобильным» мошенниками, сообщили в прокуратуре республики.
Мужчине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. В ходе разговора звонивший пояснил, что является директором Центрального банка России и мошенники пытаются оформить кредит на его имя в банке ВТБ. Чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Действуя по указаниям мошенников, потерпевший обналичил кредитные средства в указанном банке на сумму 910 тыс рублей, после чего через банкомат перевел денежные средства на банковский счет мошенников.
Всего жертвами интернет-преступников в Бурятии по состоянию на 15 октября стали 1 400 жителей республики (+ 50 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 273,35 млн рублей (+10,9 млн рублей за последнюю неделю).
В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты объявлений.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- родственниками;
- знакомыми.
Они сообщали, что:
- произошло снятие денег;
- заблокирован счет;
- взломан личный кабинет;
- оформлен кредит;
- родственник попал в беду или близкий человек болен.
Фото: pixabay.com
Мужчине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. В ходе разговора звонивший пояснил, что является директором Центрального банка России и мошенники пытаются оформить кредит на его имя в банке ВТБ. Чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Действуя по указаниям мошенников, потерпевший обналичил кредитные средства в указанном банке на сумму 910 тыс рублей, после чего через банкомат перевел денежные средства на банковский счет мошенников.
Всего жертвами интернет-преступников в Бурятии по состоянию на 15 октября стали 1 400 жителей республики (+ 50 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 273,35 млн рублей (+10,9 млн рублей за последнюю неделю).
В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты объявлений.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- родственниками;
- знакомыми.
Они сообщали, что:
- произошло снятие денег;
- заблокирован счет;
- взломан личный кабинет;
- оформлен кредит;
- родственник попал в беду или близкий человек болен.
Фото: pixabay.com