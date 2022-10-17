Предприятия Бурятии начали изготавливать теплые вещи для спецоперации

От «бурятских» армейских соединений поступает большое количество заявок на самое различное оборудование и бытовые вещи, которые пойдут в зону спецоперации на Донбассе и других территориях. Речь идет о 36-й общевойсковой армии, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, Росгвардии и т.д.Как отмечают в правительстве Бурятии, вещи, которые заказываются, пойдут в дополнение к базовому обеспечению, которое государство предоставляет военнослужащим. И эти дополнительные потребности имеют впечатляющий размах. Для бойцов в зоне спецоперации требуются приборы бесшумной стрельбы, планшеты, приборы ночного видения, спальные мешки, обогреватели, шанцевый инструмент и прочие предметы.Бюджет Бурятии уже направил на дополнительное снабжение бойцов-земляков около 300 млн рублей. О масштабах помощи, которая покупается гражданами и предприятиями республики за свой счет, мало кто имеет точное представление. Но предполагается, что эта сумма может быть сопоставима со средствами, выделенными властями из бюджета.В преддверии наступления зимы в зоне спецоперации уделяется внимание изготовлению теплых вещей для военнослужащих. Этим занялись известные предприятия республики «Ажур текс» и «Наран».Что касается гуманитарной помощи, то ее собрано уже более 160 тонн. Активно идет работа в сельских районах, где открыты филиалы системы «Добродом».Фото: «Номер один»