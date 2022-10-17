Техникумы Бурятии «урезают» срок обучения студентов

В среднем профессиональном образовании идут новые веяния - проект «Профессионалитет». Учащимся сокращают срок обучения почти на год, и молодой специалист быстрее выходит в нормальную профессиональную жизнь по своей квалификации. Как пояснил и. о. министра образования Бурятии Валерий Поздняков, сокращение срока обучения идет за счет более тесного взаимодействия с предприятиями-парнерами техникума, где, в основном, потом будут трудоустроены его выпускники.Бурятия уже активно подключилась к «Профессионалитету». Так, новинку осваивает Улан-Удэнский техникум железнодорожного транспорта, имеющий плотные связи с РЖД. Техникум в этом году реализует проект «Профессионалитет» по различным направлениям как на базе 9, так и 11 классов.В 2023 году к проекту подключится Улан-Удэнский авиационный техникум, который партнерствует с местным авиазаводом.«Это наши две первые «ласточки». Их опыт в дальнейшем будет транслироваться на аналогичные учебные заведения во всех других субъектах Российской Федерации», - отмечает Валерий Поздняков. Предприятия, которые принимают участие в «Профессионалитете», получают соответствующее финансирование.В соседних регионах «Профессионалитет» тоже внедряется, но по другим профнаправлениям.22 октября в упомянутых образовательных организациях Улан-Удэ состоится День открытых дверей. Кто хочет познакомиться с работой техникумов, смогут это сделать.«Зачастую ребята и их родители не знают какой большой спектр профессий можно получить в Бурятии. Если кто-то не может принять участие очно, то в 11 часов можно подключиться по видеоконференцсвязи. Ссылки в соответствующие образовательные организации уже направлены. Приглашаем познакомиться с программой «Профессионалитет», - говорит и. о. министра.Падения качества образования при сокращении срока обучения не случится, уверены в министерстве образования республики. Но надо иметь в виду, что вся система среднего профобразования на сокращенную модель переводиться не будет. Переведут лишь те техникумы, которые имеют предприятия-партнеров. Допустим, на «Профессионалитет» нельзя перейти по направлению гостиничного бизнеса, т. к. ни один туроператор, ни одна гостиница не имеет потенциала, чтобы охватить весь курс обучения.Фото: «Номер один»