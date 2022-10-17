Общество 17.10.2022 в 20:41
В Улан-Удэ поместили в вольер, сбежавшего тигра
Угроза инцидентов с диким животным снята
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья поместили в вольер, сбежавшего сегодня днем тигра, сообщили в минкультуры Бурятии.
Коллектив музея сработал оперативно. Были моментально эвакуированы посетители, предупреждены жители прилегающих ДНТ и СНТ, вызваны ветеринары и экстренные службы.
«Тигр находится в вольере, угрозы никакой нет», - рассказал директор Этнографического музея Алексей Маладаев.
Как сообщал «Номер один», тигр за пределы зоопарка не выходил, находился внутри, вел себя спокойно, не был агрессивен. Жителей прилегающих к музею ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» просили сохранять спокойствие. Сотрудники полиции патрулировали прилегающий массив.
В зоопарке площадью немногим более одного гектара содержатся свыше 100 представителей местной фауны. В их числе и редкие - амурский тигр, кот манул, красный волк, пятнистый олень. Зверинец, который начинался более 30 лет назад с небольшого зооуголка, постепенно растет, став излюбленным местом посещения не только детворы, но и взрослых. На базе зоопарка планировалось создать Музей живой природы.
Этнографический музей народов Забайкалья является одним из крупнейших музейных комплексов России под открытым небом, занимая площадь в 62 гектара. В нем собрано более 40 архитектурных памятников и более 10 тыс других экспонатов. В расположенных на территории музея эвенкийских чумах, бурятских юртах, домах забайкальских старообрядцев до мельчайших деталей воссозданы приметы различных эпох в истории Востока России. Мини-зоопарк удачно дополняет эти экспозиции, наглядно рассказывая о природе региона.
Фото: нашэтномузей.рф
Коллектив музея сработал оперативно. Были моментально эвакуированы посетители, предупреждены жители прилегающих ДНТ и СНТ, вызваны ветеринары и экстренные службы.
«Тигр находится в вольере, угрозы никакой нет», - рассказал директор Этнографического музея Алексей Маладаев.
Как сообщал «Номер один», тигр за пределы зоопарка не выходил, находился внутри, вел себя спокойно, не был агрессивен. Жителей прилегающих к музею ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» просили сохранять спокойствие. Сотрудники полиции патрулировали прилегающий массив.
В зоопарке площадью немногим более одного гектара содержатся свыше 100 представителей местной фауны. В их числе и редкие - амурский тигр, кот манул, красный волк, пятнистый олень. Зверинец, который начинался более 30 лет назад с небольшого зооуголка, постепенно растет, став излюбленным местом посещения не только детворы, но и взрослых. На базе зоопарка планировалось создать Музей живой природы.
Этнографический музей народов Забайкалья является одним из крупнейших музейных комплексов России под открытым небом, занимая площадь в 62 гектара. В нем собрано более 40 архитектурных памятников и более 10 тыс других экспонатов. В расположенных на территории музея эвенкийских чумах, бурятских юртах, домах забайкальских старообрядцев до мельчайших деталей воссозданы приметы различных эпох в истории Востока России. Мини-зоопарк удачно дополняет эти экспозиции, наглядно рассказывая о природе региона.
Фото: нашэтномузей.рф