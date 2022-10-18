Трем наркосбытчикам из Бурятии грозит большой срок в Новосибирске

В Новосибирске следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении трех уроженцев Бурятии, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков на территории столицы Сибири, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.В ходе расследования установлено, что вблизи железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали подозреваемых в организации распространения наркотических средств. Ими оказались ранее судимый 21-летний молодой человек и его ранее не судимая 22-летняя знакомая. Они намеревались сбыть через тайники-закладки крупную партию запрещенного вещества.Позже транспортные полицейские в рамках полученной оперативной информации задержали еще одного участника этой группы - 19-летнюю уроженку Бурятии. В ходе обыска в арендованной квартире, где проживали задержанные, транспортными полицейскими изъято более чем полкилограмма запрещенного вещества.Со слов задержанных, в областной центр они прибыли из Бурятии и хотели заработать денег путем распространения наркотиков. Для этого, в арендованной квартире подозреваемые с помощью весов и пакетов расфасовывали крупные партии наркотических средств на более мелкие, которые впоследствии сбывали на территории города Новосибирска.Согласно заключениям экспертиз, изъятое является наркотическим средством, содержащими в своем составе α- PVP, которое является производным N-метилэфедрона.В отношении всех подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.На время проведения следствия подозреваемые находились в СИЗО № 1 города Новосибирска.Фото: сибфоут.мвд.рф