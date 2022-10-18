Общество 18.10.2022 в 06:00

Трем наркосбытчикам из Бурятии грозит большой срок в Новосибирске

Молодые люди пытались сбыть там более полкилограмма синтетических наркотиков
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Текст: Номер один
Трем наркосбытчикам из Бурятии грозит большой срок в Новосибирске
В Новосибирске следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении трех уроженцев Бурятии, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков на территории столицы Сибири, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе расследования установлено, что вблизи железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали подозреваемых в организации распространения наркотических средств. Ими оказались ранее судимый 21-летний молодой человек  и его ранее не судимая 22-летняя знакомая. Они намеревались сбыть через тайники-закладки крупную партию запрещенного вещества.

Позже транспортные полицейские в рамках полученной оперативной информации задержали еще одного участника этой группы - 19-летнюю уроженку Бурятии. В ходе обыска в арендованной квартире, где проживали задержанные, транспортными полицейскими изъято более чем полкилограмма запрещенного вещества.

Со слов задержанных, в областной центр они прибыли из Бурятии и хотели заработать денег путем распространения наркотиков. Для этого, в арендованной квартире подозреваемые с помощью весов и пакетов расфасовывали крупные партии наркотических средств на более мелкие, которые впоследствии сбывали на территории города Новосибирска.

Согласно заключениям экспертиз, изъятое является наркотическим средством, содержащими в своем составе α- PVP, которое является производным N-метилэфедрона.
В отношении всех подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

На время проведения следствия подозреваемые находились в СИЗО № 1 города Новосибирска.

Фото: сибфоут.мвд.рф
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Трем наркосбытчикам из Бурятии грозит большой срок в Новосибирске
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