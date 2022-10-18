Общество 18.10.2022 в 10:13

В Бурятии чиновники убрали свалку только под угрозой «уголовки»

На исполнение решения суда им понадобилось 4 года
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновники убрали свалку только под угрозой «уголовки»
В Бурятии под контролем судебных приставов ликвидировали несанкционированную свалку в Тарбагатайском районе. 15 кубометров мусора скопились на территории сельского поселения «Заводское».

Как сообщили в УФССП Бурятии, после иска Восточно-Байкальского межрайонного прокурора суд еще в 2018 году обязал администрацию района убрать свалку. Из-за неисполнения решения суда было возбуждено исполнительное производство.

«Судебный пристав осуществили весь комплекс мер, направленных на принуждение к исполнению судебного решения. Администрации неоднократно вручались предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В сентябре 2022 года под контролем пристава несанкционированная свалка была полностью ликвидирована, отходы утилизированы, а участок земли, на котором копился мусор, выровнен», - рассказали в УФССП.

Фото: УФССП РБ
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