В Бурятии чиновники убрали свалку только под угрозой «уголовки»

В Бурятии под контролем судебных приставов ликвидировали несанкционированную свалку в Тарбагатайском районе. 15 кубометров мусора скопились на территории сельского поселения «Заводское».Как сообщили в УФССП Бурятии, после иска Восточно-Байкальского межрайонного прокурора суд еще в 2018 году обязал администрацию района убрать свалку. Из-за неисполнения решения суда было возбуждено исполнительное производство.«Судебный пристав осуществили весь комплекс мер, направленных на принуждение к исполнению судебного решения. Администрации неоднократно вручались предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В сентябре 2022 года под контролем пристава несанкционированная свалка была полностью ликвидирована, отходы утилизированы, а участок земли, на котором копился мусор, выровнен», - рассказали в УФССП.Фото: УФССП РБ