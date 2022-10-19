Мошенница нанесла ущерб У-УАЗ почти на миллион

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы аутстаффинговой компании. Она признана виновной в «мошенничестве в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Суд установил, что 40-летняя жительница Улан-Удэ, являющаяся региональным представителем в компании по предоставлению работников различных специальностей на АО «Улан-Удэнский авиационный завод», продавала фиктивные нормо-часы работникам предприятия взамен на денежное вознаграждение с их стороны.Для этого она путем систематического ежемесячного изготовления подложных табелей учета рабочего времени и расчета оплаты труда с завышением количества нормо-часов вводила в заблуждение бухгалтерию предприятия, которая перечисляла работникам завышенную заработную плату, значительную часть которой она присваивала себе.Таким образом, за три месяца работы (январь-март 2021 года) подсудимая причинила ущерб АО «Улан-Удэнский авиационный завод» на общую сумму более 900 тыс рублей.Несмотря на полное непризнание вины, отказ от дачи показаний, собранными и представленными прокурором доказательствами в суде виновность женщины доказана в полном объеме.Противоправная деятельность была пресечена оперативниками транспортной полиции Бурятии, уголовное дело расследовано следователем Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте.Суд с учетом позиции государственного обвинителя Бурятской транспортной прокуратуры признал подсудимую виновной, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.Приговор вступил в законную силу.представляет собой использование предприятием сотрудников, которые находятся вне штата. Отношения между аутстаффером и фирмой-заказчиком, которой нужны сотрудники, оформляются через договор о предоставлении персонала.Фото: pixabay.com