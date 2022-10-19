Общество 19.10.2022 в 10:29

Мошенница нанесла ущерб У-УАЗ почти на миллион

Бывшая сотрудница аутстаффинговой* компании ежемесячно оформляла подложные табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда
A- A+
Текст: Номер один
Мошенница нанесла ущерб У-УАЗ почти на миллион
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы аутстаффинговой компании. Она признана виновной в «мошенничестве в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что 40-летняя жительница Улан-Удэ, являющаяся региональным представителем в компании по предоставлению работников различных специальностей на АО «Улан-Удэнский авиационный завод», продавала фиктивные нормо-часы работникам предприятия взамен на денежное вознаграждение с их стороны.

Для этого она путем систематического ежемесячного изготовления подложных табелей учета рабочего времени и расчета оплаты труда с завышением количества нормо-часов вводила в заблуждение бухгалтерию предприятия, которая перечисляла работникам завышенную заработную плату, значительную часть которой она присваивала себе.

Таким образом, за три месяца работы (январь-март 2021 года) подсудимая причинила ущерб АО «Улан-Удэнский авиационный завод» на общую сумму более 900 тыс рублей.

Несмотря на полное непризнание вины, отказ от дачи показаний, собранными и представленными прокурором доказательствами в суде виновность женщины доказана в полном объеме.

Противоправная деятельность была пресечена оперативниками транспортной полиции Бурятии, уголовное дело расследовано следователем Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Бурятской транспортной прокуратуры признал подсудимую виновной, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

*Аутстаффинг представляет собой использование предприятием сотрудников, которые находятся вне штата. Отношения между аутстаффером и фирмой-заказчиком, которой нужны сотрудники, оформляются через договор о предоставлении персонала.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность мошенница приговор

Все новости

В Бурятии не удалось в срок построить детскую школу искусств
19.10.2022 в 10:59
Мошенница нанесла ущерб У-УАЗ почти на миллион
19.10.2022 в 10:29
В Бурятии стрелявший в полицейских мужчина изнасиловал свою малолетнюю дочь
19.10.2022 в 10:15
«…А при нем задача»
19.10.2022 в 10:00
Минималка по безработице
19.10.2022 в 10:00
В Бурятии вооруженный ружьем мужчина стрелял в полицейских
19.10.2022 в 09:34
В Бурятии школьный бухгалтер похитила более миллиона рублей
19.10.2022 в 08:24
В Улан-Удэ ищут 13-летнюю девочку
19.10.2022 в 08:11
В Улан-Удэ массово продают бизнес
19.10.2022 в 06:00
Предложенные технологии ликвидации отходов БЦБК не одобрены - академик РАН
18.10.2022 в 18:55
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В Бурятии не удалось в срок построить детскую школу искусств
С подрядчиком, затянувшим строительство, расторгли договор
19.10.2022 в 10:59
«…А при нем задача»
Приключения Шурика, снятые полвека назад, все еще актуальны
19.10.2022 в 10:00
Минималка по безработице
Основные условия выплаты 
19.10.2022 в 10:00
Предложенные технологии ликвидации отходов БЦБК не одобрены - академик РАН
Затруднения с подбором технологий не сдвигают сроки начала ликвидации отходов БЦБК, считают в ФЭО
18.10.2022 в 18:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru