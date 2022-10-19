Общество 19.10.2022 в 14:26

В Бурятии автоматизировали обмен данными во время ЧС

В результате выросла скорость реагирования на чрезвычайные ситуации в пожароопасный сезон
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Текст: Номер один
В Бурятии автоматизировали обмен данными во время ЧС

Проект компании AT Consulting Восток, реализованный в Бурятии, занял первое место на прошедшем в Ленинградской области Х Всероссийском конкурсе проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT. 2022», сообщает коммуникационное агентство PR Partner.

 Республика получила золотую медаль в номинации «Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов власти». Разработчиком на проекте «Автоматизация межведомственного взаимодействия ЕДДС и ЦУКС в рамках обеспечения безопасности» стала компания AT Consulting Восток (входит в Лигу цифровой экономики).

 Решение реализовано на базе единой региональной платформы «Безопасный город». Это позволило переиспользовать возможности системы для автоматизации обмена данными между Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) и Центром управления кризисными ситуациями (ЦУКС), а также максимально быстро формировать необходимую отраслевую отчетность.

 В результате возросла скорость реагирования на чрезвычайные ситуации в пожароопасный сезон. Автоматическая подготовка отраслевых форм стала происходить как на уровне объекта, так и всего региона. Реализован блок по запросу и предоставлению донесений: ЦУКС запрашивает данные от муниципалитетов, а те отвечают, используя сведения из «Безопасного города» и сторонних источников. В контур решения подключена система видеомониторинга лесов и раннего обнаружения лесных пожаров.

 Всего в рамках конкурса было представлено 345 IT-решений из 53 регионов страны. Лучшие практики региональной информатизации определило жюри, в состав которого вошли эксперты из 85 субъектов РФ, а также представители федеральных министерств и ведомств.

 Фото: МЧС

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ЧС данные обмен IT

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