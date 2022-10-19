Общество 19.10.2022 в 16:56

Посёлок Наушки в Бурятии утонул в нечистотах

Канализационные стоки стало некому вывозить
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Текст: Дмитрий Родионов
Посёлок Наушки в Бурятии утонул в нечистотах
Вторые сутки у жителей 15 многоквартирных домов в посёлке Наушки наблюдается выход из подвалов канализационных вод. «Накопители переполнены, фекалии разливаются вокруг домов», сообщили «Номер один» возмущённые местные жители.

Как рассказала глава поселения «Наушкинкое» Елена Семёнова, проблема обострилась ещё в августе этого года, когда ООО «Наушкинская энергосбытовая компания» уведомила муниципалитет о расторжении концессионного соглашения из-за нарушений условий договора. В итоге 15 многоквартирных домов, детсад и местная школа сегодня начали утопать в нечистотах.


- Ранее отходы вывозили вакуумные машины этого предприятия, вплоть до вчерашнего дня, теперь все остановилось, - жалуется она. - Мы с августа начали писать письма в правительство республики и районную администрацию с просьбой помочь в выделении бюджетных средств на приобретение вакуумных машин, но результат пока отрицательный.

Стоимость одной «вакуумки» сегодня составляет около 7 млн. рублей, а бывшей в употреблении - около 1,5 млн. рублей. Однако таких денег в бюджете муниципалитета нет.

Фото: предоставлено местными жителями
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