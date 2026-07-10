Генеральный директор РЖД Олег Белозёров и глава Бурятии Алексей Цыденов открыли памятник строителям БАМа в Северобайкальске

«Этот памятник – выражение нашей глубочайшей благодарности строителям БАМа, чей самоотверженный труд и сила духа стали мощнейшим фундаментом для развития России на десятилетия вперёд», – заявил Олег Белозёров.





«Пусть этот памятник станет местом силы Северобайкальска, точкой притяжения для молодежи и символом гордости за нашу общую историю. Пусть он напоминает всем нам: для настоящего человека труда нет ничего невозможного», – сказал Алексей Цыденов.





Монумент создан скульптором, членом Союза художников России Евгением Павлюченко, выполнен из гранита и бронзы. Он представляет собой стелу высотой более 10 метров в виде стилизованных железнодорожных путей, символизирующих «дерево жизни» и единство поколений, причастных к возведению БАМа. В основание памятника заложена капсула времени с посланиями строителей, железнодорожников и студентов потомкам.





В ходе рабочей поездки глава компании встретился с коллективом локомотивного депо Северобайкальск, где вручил сертификат на приобретение тренажерного комплекса для отработки навыков локомотивных бригад.





Торжественная церемония состоялась сегодня в рамках празднования Дня бамовца. В мероприятии приняли участие работники и ветераны БАМа.Олег Белозёров также посетил социальные объекты Северобайкальска, которым РЖД оказывают благотворительную поддержку, и возложил цветы к мемориалу «Защитникам Отечества – нашим землякам-железнодорожникам».Фото: РЖД