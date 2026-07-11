Общество 11.07.2026 в 13:13

В Курумканском районе Бурятии после капитального ремонта открыли мост через реку Улгана

125,5 метра отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
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Текст: Макар Захаров
В Курумканском районе Бурятии после капитального ремонта открыли мост через реку Улгана
Фото: Народный Хурал Республики Бурятия

Во время рабочей поездки по депутатскому округу, в открытии моста, ведущего к курорту «Умхей», принял участие вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Гармаев.

Ремонтные работы выполнила подрядная организация ООО «ИнтерСтрой» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Длина отремонтированного сооружения составляет 125,5 метра, объем финансирования – 30 млн рублей. Проектная документация была подготовлена за счет средств муниципального дорожного фонда.

В ходе капитального ремонта строители выполнили: устройство мостового полотна и береговых ряжей; установку перильного и металлического барьерного ограждений; выравнивание земляного полотна на подходах к мосту; расчистку русла реки от карчехода.

Содействие в реализации проекта оказали Глава Республики Бурятия и Министерство транспорта региона.

Отремонтированный мост повысил безопасность дорожного движения и обеспечил комфортный доступ жителей и туристов к курорту «Умхей», что особенно актуально в период роста летнего турпотока.

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