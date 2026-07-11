В Бурятии лесопожарная обстановка остается стабильной

За минувшие сутки в лесах республики зафиксирован один пожар – в Заиграевском районе. Возгорание произошло из-за перехода огня с территории населенного пункта.

По состоянию на утро 11 июля пожар полностью ликвидирован на площади 3,8 га. Действующих очагов возгорания в регионе на данный момент нет.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 97 лесных пожаров – это почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 524 возгорания.

Во всех 37 лесничествах республики продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с этим: запрещено использование открытого огня; находиться в лесу разрешено только в специально отведенных местах; за нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность.

Жителей призывают сообщать о фактах поджогов. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Горячая линия лесной охраны: 20-44-44.