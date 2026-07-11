Происшествия 11.07.2026 в 12:53
В Бурятии с начала года жертвами кибермошенников стали более 770 человек
Общий ущерб от действий интернет-преступников превысил 199 млн рублей
Текст: Макар Захаров
С начала года жертвами интернет-мошенников стали 772 жителя нашей республики – за последнюю неделю их число увеличилось на 17 человек.
Общая сумма ущерба от действий кибермошенников с начала года составила 199,7 млн рублей, из них 5,7 млн рублей жители потеряли только за последнюю неделю.
Самая крупная сумма, похищенная у одного из пострадавших, составила 999 тысяч рублей.
По данным прокуратуры, за последнюю неделю девять человек стали жертвами незаконного списания средств с банковских счетов, пятеро – попали под влияние мошенников, представлявшихся сотрудниками различных организаций, еще трое перевели свои деньги на так называемый «безопасный счет», поверив аферистам.
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