В Бурятии с начала года жертвами кибермошенников стали более 770 человек

С начала года жертвами интернет-мошенников стали 772 жителя нашей республики – за последнюю неделю их число увеличилось на 17 человек.

Общая сумма ущерба от действий кибермошенников с начала года составила 199,7 млн рублей, из них 5,7 млн рублей жители потеряли только за последнюю неделю.

Самая крупная сумма, похищенная у одного из пострадавших, составила 999 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, за последнюю неделю девять человек стали жертвами незаконного списания средств с банковских счетов, пятеро – попали под влияние мошенников, представлявшихся сотрудниками различных организаций, еще трое перевели свои деньги на так называемый «безопасный счет», поверив аферистам.