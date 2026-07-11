В Улан-Удэ на городских кладбищах ликвидировали мусор

Сотрудники МАУ «Специализированная служба» провели масштабную санитарную уборку на Центральном и Южном кладбищах Улан-Удэ. За один день коммунальщики собрали и вывезли на утилизацию 28 кубических метров мусора.

Как пояснили в службе, летом нагрузка на территории кладбищ возрастает в разы. В период активного роста растительности родственники усопших массово приводят могилы в порядок после межсезонья: выпалывают сухую траву, убирают старые венки, обрезают разросшиеся ветки и собирают опавшую листву.

Все это формирует значительный поток органических и бытовых отходов, которые коммунальные службы обязаны оперативно вывозить, чтобы не допустить антисанитарии на территории захоронений. Сотрудники службы ежедневно контролируют состояние кладбищенских аллей, обновляют контейнерные площадки и следят за тем, чтобы места захоронений оставались ухоженными для посетителей в любое время года.