Команда ветеранов СВО выступила на чемпионате профессионального мастерства в Казани

В Казани состоялся Чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции. Бурятию на соревнованиях представила команда из десяти человек – восемь ветеранов и два социальных координатора.

Всего в чемпионате «Абилимпикс» приняли участие более тысячи человек из разных регионов страны, которые продемонстрировали свои навыки в 21 профессиональной компетенции. Организаторы отметили, что в этом году число участников-ветеранов выросло на 150% по сравнению с прошлым сезоном.

Команде Бурятии не удалось занять призовые места, однако участники уверенно вошли в десятку и двадцатку лучших по своим направлениям.

Так, Зоригто Мунконов занял 4-е место среди 25 участников в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования», подтвердив прошлогодний успех, когда он стал вторым. Михаил Амелин показал 6-й результат из 17 в направлении «Электромонтаж», а Эрдэм Батомункуев занял 5-е место среди 42 участников в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре».

Доржи Санжиев проявил себя в творческом направлении, заняв 6-е место среди 28 конкурсантов в категории «Исполнительское мастерство (вокал)». Александр Соловьев стал 14-м в компетенции «Разборка и сборка БПЛА», а Иван Гармаев занял 23-е место среди участников направления «Мастер по приготовлению пиццы».

Ещё двое представителей команды показали хорошие результаты в бытовых компетенциях: Алексей Милюшин занял 14-е место среди 42 участников в «Поварском деле», а Александр Батурин – 8-е место среди 20 конкурсантов в категории «Ремонт и обслуживание автомобилей».