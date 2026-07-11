Происшествия 11.07.2026 в 11:31

В Улан-Удэ мошенники под видом доставки автолюльки чуть не выманили у женщины 5,5 млн рублей

Деньги спас внимательный сотрудник банка
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Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ мошенники под видом доставки автолюльки чуть не выманили у женщины 5,5 млн рублей
«Номер один»

54-летней улан-удэнке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки, и сообщил, что курьер привезет заказанную ею автолюльку в течение ближайших двух часов. Не заподозрив подвоха и торопясь оформить получение товара, женщина назвала «курьеру» паспортные данные и дату рождения.

Спустя некоторое время ей пришло сообщение о якобы несанкционированном доступе к ее личному кабинету на портале Госуслуг. Испугавшись, женщина перезвонила по номеру, указанному в смс, и попала на разговор с людьми, которые представились сотрудниками Минцифры и ФСБ. Мошенники убедили ее, что деньги нужно срочно перевести на «безопасный счет» – при этом они уже знали точную сумму ее сбережений, около 5,5 млн рублей.

Далее аферисты попросили женщину лично явиться в банк и снять всю сумму наличными, придумав легенду о срочной покупке квартиры. Однако сотрудник банка, заметив странности в поведении клиентки, отказался выдавать деньги и объяснил ей, что она, скорее всего, стала целью мошенников.

Придя домой, женщина поделилась произошедшим с сыном. Обсудив ситуацию, они пришли к выводу, что действительно едва не попались на уловку телефонных аферистов.

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мошенничество

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