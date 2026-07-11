В Улан-Удэ поселились африканские птицы

Мы постоянно слышим о глобальном потеплении: то оно может способствовать появлению акул в неестественном для них море или индонезийских ананасов в сибирских огородах. Но никто не предупреждал нас о том, что на территории нашего города будут летать самые настоящие африканские попугаи. Да-да, заморские беглецы облюбовали одну из улан-удэнских крыш, и, похоже, чувствуют они себя там вполне по-хозяйски.Всероссийская система поиска пропавших животных приводит следующие данные: «…в стране ежегодно теряется от 300 до тысячи собак и кошек, и только 20% из них возвращаются к хозяевам». Но что делать, если ваш питомец не четвероногий, а крылатый? История улан-удэнской крыши это наглядно демонстрирует.- Буквально недавно соседи нам сообщили, что видели на крыше попугайчиков. Мы, конечно, были очень удивлены, когда действительно обнаружили их. Не могу точно сказать, живут ли они на нашей крыше или время от времени прилетают. По крайней мере гнезда мы не видели. Возможно, они свили его на дереве… Тем не менее они постоянно летают по нашей округе, - рассказывает горожанка Анна Перепечина.По ее мнению, попугаи, скорее всего, сбежали из клетки, а может, их и вовсе целенаправленно выпустили. Заметили птах неделей ранее: как рассказала Анна, две птицы поют для семьи Перепечиных и округи каждое утро.Соседство с экзотическими птицами ее семью не смущает, а, наоборот, даже радует. Но как насчет дальнейшей судьбы беглецов? Просто так поймать пернатых невозможно.Кто же эти пернатые Робинзоны? За разъяснениями корреспондент «Номер один» обратилась к орнитологу, сотруднику Байкальской станции кольцевания птиц. По фотографиям эксперт определила вид птиц и предложила поймать беглецов сачком.- Этот вид попугаев называется неразлучники. В России они не встречаются. А в качестве домашних питомцев их содержат. Сбежавшие попугаи самостоятельно перезимовать в нашем климате, конечно, не смогут. Скорее всего, если не летом, то осенью прибьются к людям. Их можно поймать с помощью сачка, сфотографировать в группу города и таким образом найти хозяев, - комментирует лаборант научного отдела Байкальского государственного заповедника Милена Хуснутдинова.Неразлучники, к слову, - один из самых популярных видов домашних птиц. Их яркое оперение, задорный нрав и, конечно же, легенда о вечной любви привлекают как опытных птицеводов, так и новичков.Кстати, несмотря на трогательную привязанность друг к другу, потеря партнера для этих птиц не всегда трагедия со смертельным исходом: со временем неразлучник вполне может найти себе новую пару.В дикой природе они живут стаями, но именно в неволе их социальная связь проявляется особенно ярко: неразлучники спят прижавшись друг к другу, постоянно находятся рядом.При этом характер у них… скверный: они бывают шумными и могут кусаться. Не стоит забывать еще и о том, что эти попугаи умеют открывать замки на собственных клетках.Кстати, потеря такого питомца — удовольствие не из дешевых. В улан-удэнских зоомагазинах пару неразлучников оценивают почти в 9000 рублей. А в Иркутске, например, за потерявшегося говорящего жако хозяин и вовсе обещал 50 тыс. рублей. Пропажа произошла несколько лет назад.- Он садился мне на руку, я придерживал его другой, и мы шли до машины. Потом отпускал. Никаких поводков не использовал. Он научился разговаривать. Мог произнести свою кличку, имена детей, поздороваться и т. д. Постепенно я решил приучать его к улице. За день до того, как попугай потерялся, мы выходили с ним на балкон, и он спокойно сидел у меня на руке, не стремился никуда улетать. Я уже решил, что он стал ручным, - рассказывал он ранее изданию «КП-Иркутск».Врожденный инстинкт свободы, похоже, не заменит даже самая просторная клетка. Как сложится судьба заморских беглецов в нашем городе, пока неизвестно. Остается надеяться, что за короткий теплый промежуток лета неразлучники успеют насладиться свободным полетом, а к осени найдут себе хороших хозяев. Возможно, ими станет семья Перепечиных - раз попугаям уже приглянулся их дом.