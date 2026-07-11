В Иркутской области по иску природоохранного прокурора в бюджет района поступило более 700 тысяч рублей

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о животном мире установила, что арендатор лесных участков, занимающийся заготовкой древесины, причинил ущерб среде обитания диких животных. Возместить его добровольно компания не пожелала.

По иску прокурора суд обязал лесозаготовителя выплатить ущерб в полном объеме. Взысканные средства уже поступили в бюджет Казачинско-Ленского муниципального района.

Согласно требованиям Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и перечню природоохранных мероприятий, утвержденному постановлением Правительства РФ от 02.08.2022 № 1370, эти деньги могут быть направлены исключительно на реализацию природоохранных мероприятий на территории Казачинско-Ленского района.