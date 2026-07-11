Общество 11.07.2026 в 12:58
В Улан-Удэ по требованию прокуратуры ликвидировали две несанкционированные свалки
Они образовались рядом с жилыми домами по улицам Пищевая и Денисова
Текст: Макар Захаров
Как установила прокуратура, вблизи дома № 19А по улице Пищевая и дома № 24 по улице Денисова возникли несанкционированные скопления мусора общей площадью 281 кв. метр.
Прокурор района обратился в суд с иском, потребовав обязать ответственных лиц ликвидировать свалки. Фемида удовлетворила требования прокурора в полном объеме.
На сегодняшний день решение суда исполнено – свалки убраны.
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