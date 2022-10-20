Общество 20.10.2022 в 11:14

В Бурятии пьяного водителя заставили поработать на благо общества

Мужчина отработал 100 часов разнорабочим в сельской администрации
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяного водителя заставили поработать на благо общества
Жителю Тарбагатайского района на 100 часов пришлось стать разнорабочим. Причина - езда в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчину в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля остановили сотрудники ГИБДД. Штраф за вождение в нетрезвом виде составил 30 тысяч рублей. Должника уведомили о штрафе и сроках его оплаты, но в установленный законом срок 37-летний нарушитель ничего не оплатил.
 
«Из-за того, что гражданин не оплатил штраф в установленные сроки, мировой судья назначил ему 100 часов общественных работ. Под контролем судебного пристава должник  отработал наказание в качестве разнорабочего в администрации сельского поселения по месту жительства», - рассказал заместитель главного судебного пристава РБ Константин Щукин.

Фото: pixabay.com
Теги
пьяные водители

Все новости

В Бурятии малолетние хулиганы разбили окна в административном здании
20.10.2022 в 11:29
Арадай Хуралай һунгамалнууд эмшэдтэй уулзаба
20.10.2022 в 11:21
В Бурятии пьяного водителя заставили поработать на благо общества
20.10.2022 в 11:14
С улиц Улан-Удэ вывезли 134 «Камаза» мусора
20.10.2022 в 10:44
Траву на Богородском острове в Улан-Удэ отжигает «Водоканал»
20.10.2022 в 10:41
Восстановление свидетельства о рождении
20.10.2022 в 10:00
В Байкал – только дистиллированную воду
20.10.2022 в 09:58
Глава Бурятии посетил мобилизованных жителей республики на Запорожье
20.10.2022 в 08:29
В Бурятии присяжные единогласно оправдали обвиняемого в убийстве сельчанина
20.10.2022 в 06:00
В Улан-Удэ из-за сбоя на «Госуслугах» жители не могут записаться к врачу
19.10.2022 в 17:35
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
С улиц Улан-Удэ вывезли 134 «Камаза» мусора
22 октября месячник чистоты завершится общегородским субботником
20.10.2022 в 10:44
Траву на Богородском острове в Улан-Удэ отжигает «Водоканал»
Это необходимо для соблюдения требований противопожарной безопасности
20.10.2022 в 10:41
Восстановление свидетельства о рождении
Где и как восстановить документ?
20.10.2022 в 10:00
В Байкал – только дистиллированную воду
Минюст зарегистрировал приказ о нормативах предельно допустимых воздействий на экосистему озера
20.10.2022 в 09:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru