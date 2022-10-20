В Бурятии пьяного водителя заставили поработать на благо общества

Жителю Тарбагатайского района на 100 часов пришлось стать разнорабочим. Причина - езда в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчину в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля остановили сотрудники ГИБДД. Штраф за вождение в нетрезвом виде составил 30 тысяч рублей. Должника уведомили о штрафе и сроках его оплаты, но в установленный законом срок 37-летний нарушитель ничего не оплатил.«Из-за того, что гражданин не оплатил штраф в установленные сроки, мировой судья назначил ему 100 часов общественных работ. Под контролем судебного пристава должник отработал наказание в качестве разнорабочего в администрации сельского поселения по месту жительства», - рассказал заместитель главного судебного пристава РБ Константин Щукин.Фото: pixabay.com