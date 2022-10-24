Дети-инвалиды обслуживаются без очереди

Вопрос: «У меня ребенок-инвалид. Имеем ли мы право посещать любого врача без очереди?»

Сусанна, г. Улан-Удэ

Согласно Указу Президента РФ от 26 июля 2021 г. № 437, дети-инвалиды и сопровождающие их лица должны проходить без очереди в магазинах, кафе и ресторанах, поликлиниках и больницах, детских садах и школах. Пропускать их вне очереди теперь обязаны и в службах быта, связи, ЖКХ, юридических службах и других организациях, обслуживающих население.

Помимо этого, дети-инвалиды будут в первоочередном порядке проходить на прием к руководителям и иным должностным лицам организаций и предприятий.

Изменения внесены в абзаце 7 п. 1 Указа Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». До этого правом проходить без очереди пользовались только инвалиды I и II групп.