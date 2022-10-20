В Бурятии падает выдача POS-кредитов

В Бурятии в сентябре выдача POS-кредитов уменьшилась на 44% . Речь идет о кредитах, выдаваемых в торговых залах по паспорту под залог выданного товара, в основном бытовой и электронной техники и одежды.В сентябре этого года в Бурятии было выдано 2786 POS-кредитов на 127 млн рублей, что на 11% меньше, чем в августе этого года. Тогда было выдано 3101 кредитов на 146 млн рублей.Если же сравнивать с сентябрем 2021 года, то число выданных кредитов сократилось на 44%. Тогда, напомним, жители Бурятии взяли свыше 5 тысяч POS-кредитов на почти 235 млн рублей! Эти данные представлены Объединенным кредитным бюро (ОКБ).Снизились за год и месячные объемы кредитных выдач - с 234 млн рублей в сентябре 2021 года - до 127 млн рублей в этом.Средний чек по POS-кредитам в регионе снизился на одну тысячу рублей и составил 45 тыс рублей.Напомним, что резкое снижение выдачи кредитов в магазинах по сравнению с прошлым годом, когда Бурятия переживала очередную волну COVID-19, говорит о сильной «просадке» потребительского спроса.Фото: unsplash.com