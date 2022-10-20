Общество 20.10.2022 в 17:01

В Бурятии падает выдача POS-кредитов

Она уменьшилась на 44% по сравнению с сентябрем прошлого года  

A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии падает выдача POS-кредитов
В Бурятии в сентябре выдача POS-кредитов уменьшилась  на 44% . Речь идет о кредитах, выдаваемых в торговых залах по паспорту под залог выданного товара, в основном бытовой и электронной техники и одежды.

В сентябре этого года в Бурятии было выдано 2786 POS-кредитов на 127 млн  рублей, что на 11% меньше, чем в августе этого года. Тогда  было выдано 3101  кредитов на 146 млн рублей.

Если же сравнивать с сентябрем 2021 года, то число выданных кредитов сократилось на 44%. Тогда, напомним, жители Бурятии взяли свыше 5 тысяч POS-кредитов на почти 235 млн рублей!  Эти данные представлены Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Снизились за год и месячные объемы кредитных выдач - с 234  млн рублей в сентябре 2021 года - до 127 млн рублей  в этом.

Средний чек  по POS-кредитам в регионе снизился на одну тысячу рублей и составил 45 тыс рублей.

Напомним, что резкое снижение выдачи кредитов в магазинах по сравнению с прошлым годом, когда  Бурятия переживала очередную волну COVID-19, говорит о сильной «просадке» потребительского спроса.

Фото: unsplash.com
Теги
кредиты POS динамика

Все новости

Кто сказал, что нету места буузам на войне?
20.10.2022 в 17:32
В Бурятии падает выдача POS-кредитов
20.10.2022 в 17:01
Полиция опубликовала видео погони за пьяным водителем в Улан-Удэ
20.10.2022 в 16:59
В Улан-Удэ по поручению мэра обследовали 83 гарантийные дороги
20.10.2022 в 16:46
МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования
20.10.2022 в 16:42
Удачная покупка
20.10.2022 в 16:36
В Улан-Удэ ищут кладбищенских воров
20.10.2022 в 16:19
В Бурятии мужчину с инфарктом доставили санавиацией в Улан-Удэ
20.10.2022 в 15:53
В Бурятии на выходные будет тепло
20.10.2022 в 15:30
В Улан-Удэ завершился «Есенинский гастрольный тур»
20.10.2022 в 15:01
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
Кто сказал, что нету места буузам на войне?
Глава Бурятии посетил столовую, в которой волонтеры из республики готовят солдатам блюда национальной кухни  
20.10.2022 в 17:32
В Улан-Удэ по поручению мэра обследовали 83 гарантийные дороги
Нарушения выявлены на 58 объектах
20.10.2022 в 16:46
В Бурятии мужчину с инфарктом доставили санавиацией в Улан-Удэ
Экстренный запрос на эвакуацию поступил ночью из Закаменска
20.10.2022 в 15:53
В Бурятии на выходные будет тепло
Воздух прогреется до +16-17 градусов
20.10.2022 в 15:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru