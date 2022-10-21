Судебные приставы Бурятии взыскали с двух водителей более 270 штрафов ГИБДД

Судебные приставы Бурятии взыскала с уроженца Улан-Удэ 110 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. С начала нынешнего года 24-летний лихач получил 154 штрафа ГИБДД, сообщили в республиканском управлении ФССП.Нарушитель попадал в прицел стражей правопорядка в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тверской, Рязанской, Московской и Ленинградской областях.Еще с одного уроженца Бурятии судебные приставы-исполнители взыскали более 96 тысяч рублей, 119 штрафов ГИБДД были зафиксированы в Бурятии, Краснодарском крае, Севастополе, Адыгее и Крыму.«Многие должники не проживают по месту регистрации и поэтому не получают почтовые уведомления о возбужденных исполнительных производств. Чтобы избежать мер принудительного взыскания из-за неоплаты в добровольном порядке своих долгов, на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии успешно работает сервис «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет узнать обо всех имеющихся долгах по исполнительным документам, находящимся на исполнении в отношении физических и юридических лиц», - отмечают в управлении.Фото: УФССП по Бурятии