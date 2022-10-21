Общество 21.10.2022 в 09:48

Судебные приставы Бурятии взыскали с двух водителей более 270 штрафов ГИБДД

Лихачи из Улан-Удэ демонстрировали свой суровый нрав далеко за пределами республики, но расплата неизбежна
A- A+
Текст: Номер один
Судебные приставы Бурятии взыскали с двух водителей более 270 штрафов ГИБДД
Судебные приставы Бурятии взыскала с уроженца Улан-Удэ 110 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. С начала нынешнего года 24-летний лихач получил 154 штрафа ГИБДД, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Нарушитель попадал в прицел стражей правопорядка в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тверской, Рязанской, Московской и Ленинградской областях.

Еще с одного уроженца Бурятии судебные приставы-исполнители взыскали более 96 тысяч рублей, 119 штрафов ГИБДД были зафиксированы в Бурятии, Краснодарском крае, Севастополе, Адыгее и Крыму.  

«Многие должники не проживают по месту регистрации и поэтому не получают почтовые уведомления о возбужденных исполнительных производств. Чтобы избежать мер принудительного взыскания из-за неоплаты в добровольном порядке своих долгов, на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии успешно работает сервис «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет узнать обо всех имеющихся долгах по исполнительным документам, находящимся на исполнении в отношении физических и юридических лиц», - отмечают в управлении.

Фото: УФССП по Бурятии
Теги
юстиция приставы штрафы ГИБДД

Все новости

Судебные приставы Бурятии взыскали с двух водителей более 270 штрафов ГИБДД
21.10.2022 в 09:48
В Бурятии охотинспектор попался на браконьерстве
21.10.2022 в 09:40
Глава Бурятии: Никаких ограничений в республике вводиться не будет
21.10.2022 в 08:28
Экспедитора из Бурятии принуждают выплатить 4 миллиона за испорченное пиво
21.10.2022 в 06:00
Осужден житель Бурятии, спаливший дом бывшей сожительницы, которая чудом смогла выбраться из него с детьми
20.10.2022 в 17:55
Кто сказал, что нету места буузам на войне?
20.10.2022 в 17:32
В Бурятии падает выдача POS-кредитов
20.10.2022 в 17:01
Полиция опубликовала видео погони за пьяным водителем в Улан-Удэ
20.10.2022 в 16:59
В Улан-Удэ по поручению мэра обследовали 83 гарантийные дороги
20.10.2022 в 16:46
МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования
20.10.2022 в 16:42
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
Экспедитора из Бурятии принуждают выплатить 4 миллиона за испорченное пиво
При этом вины водителя в ДТП, в котором пропал товар, нет
21.10.2022 в 06:00
Осужден житель Бурятии, спаливший дом бывшей сожительницы, которая чудом смогла выбраться из него с детьми
Крики потерпевшей услышала компания студентов, отдыхавших неподалеку на берегу реки
20.10.2022 в 17:55
Кто сказал, что нету места буузам на войне?
Глава Бурятии посетил столовую, в которой волонтеры из республики готовят солдатам блюда национальной кухни  
20.10.2022 в 17:32
В Бурятии падает выдача POS-кредитов
Она уменьшилась на 44% по сравнению с сентябрем прошлого года  

20.10.2022 в 17:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru