Три четверти россиян скорее поддерживают отмену новогодних праздничных гуляний

На фоне частичной мобилизации, некоторые регионы в России объявили об отмене предстоящих новогодних мероприятий с целью перераспределения свободных средств на нужды военнослужащих. У минобороны не нашла поддержки такая иницатива, но к ней уже присоединились отдельные города и регионы, в числе которых Ленинградская область, Калининград, Нижний Новгород и другие.О том, что власти ряда регионов и городов предложили в этом году не проводить праздничные гуляния (конечно, речь идет об отмене публичных мероприятий, а не от домашней встречи праздника), в той или иной мере известно 59% россиян. Знают об этой мере более трети опрошенных (39%), наслышан без подробностей каждый пятый — 20%. Впервые узнали о таком решении в ходе опроса 41%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования об отношении россиян к предложению отменить новогодние праздничные мероприятия в этом году..Возможная отмена новогодних гуляний наиболее актуальна для трудящихся граждан —работающие пенсионеры и студенты осведомлены в 74-71% случаях (vs. 54-65% среди неработающих представителей этих групп).Несмотря на то, что инициативу поддержало ограниченное число регионов, россияне в целом выразили готовность отказаться от праздничных гуляний в этом году. Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74%). Каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47% из числа сторонников инициативы). Четверть аргументируют свою точку зрения неуместностью увеселительных мероприятий в период проведения специальной военной операции (24%). Еще 7% полагают, что это позволит ускорить окончание СВО, 6% отмечают важность моральной поддержки военнослужащих.Наиболее близка идея отмены праздничных гуляний женщинам (78% vs 70% среди мужчин), россиянам со средним образованием (82%) и довольным своим материальным положением (79%), жителям Северо-Кавказского округа (85%) и активным телезрителям (80%). Показатель зависит и от места работы: поддержка инициативы выше среди «бюджетников» (80% vs 68% среди работников коммерческих организаций).Альтернативное мнение высказали 17%, среди молодежи 18-24 лет противников идеи отмены праздничных гуляний почти вдвое больше — 30%. В первую очередь граждане объясняют свою позицию необходимостью отвлечься, отдохнуть (18% в группе тех, кто не поддерживает решение). Примерно столько же считают, что детей не следует оставлять без праздника («детям нужен праздник» — 17%). Встречались и те, кто считает, что СВО должна финансироваться за счет иных источников (12%), а экономить на празднике не стоит (10%).Лишать детей новогодних праздников не готовы преимущественно женщины — этот ответ они давали в три раза чаще мужчин (27% vs 9%). «Мужской» ответ против отмены праздничных гуляний — наличие альтернативных источников финансирования специальной военной операции (16% vs 7% среди женщин).В вопросе отказа от новогодних корпоративов россияне оказались менее единодушны. Каждый второй полагает, что в этом году организациям стоит отказаться от их проведения (54%), 30% выступают за корпоративное празднование Нового года. У 16% опрошенных этот вопрос вызвал затруднения.Первая точка зрения наиболее близка женщинам (59%), представителям старшего возраста 60+ лет (63%) и жителям сел (60%). Не видят в корпоративах необходимости и те, кто поддерживает отмену новогодних гуляний — такой ответ они давали в 2,4 раза чаще противников этой инициативы (63% vs. 26%).Вторую позицию чаще разделяют молодежь 18-24 лет (50%), граждане с неполным средним образованием (45%), москвичи и петербуржцы (36%), а также активные пользователи интернета (38%).Фото:unsplash.com