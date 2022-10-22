Общество 22.10.2022 в 15:17

Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры

Проведен выезд на проблемные объекты по ул. Ключевская, пр. Строителей, в 140а и 105-м микрорайонах Улан-Удэ
A- A+
Текст: Номер один
Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры
Выездное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере строительства жилья с привлечением средств граждан – участников долевого строительства – состоялось в Улан-Удэ.

Рабочей группой под председательством заместителя прокурора республики Светланы Козловой проведен выезд на проблемные объекты долевого строительства по ул. Ключевская, пр. Строителей, в 140а и 105-м микрорайонах Улан-Удэ. Дома возводит «Бизнес-Инвест» и региональный фондом поддержки граждан – участников долевого строительства, сообщили в прокуратуре республики.

В работе выездного заседания приняли участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, Фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Республики Бурятия, строительных организаций.

Членами рабочей группы обследованы возводимые дома, обсуждены проблемные вопросы завершения строительства, выработаны мероприятия по их решению.

Фото: epp.genproc.gov.ru
Теги
дольщики права прокуратура

Все новости

Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры
22.10.2022 в 15:17
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
22.10.2022 в 15:07
До конца года около Байкала ликвидируют девять свалок в нацпарках
22.10.2022 в 13:39
«Вернуться к товарищам»
22.10.2022 в 12:06
Бичуряне отправляют воинам-землякам почти 2 тыс банок тушенки
22.10.2022 в 10:46
Депутаты рассмотрели вопросы переселения соотечественников и ремонта школ
22.10.2022 в 10:18
В школах Бурятии могут ввести начальную военную подготовку
22.10.2022 в 08:00
Избиение школьника потрясло Улан-Удэ
22.10.2022 в 07:00
Туристов Бурятии освободили от тестов на СOVID-19
21.10.2022 в 17:49
В Бурятии рассказали, как бывший депутат с размахом «доил» бюджетное предприятие
21.10.2022 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
Произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше
22.10.2022 в 15:07
До конца года около Байкала ликвидируют девять свалок в нацпарках
С 2023 года в перечень мероприятий федерального проекта войдут пять малых очистных сооружений в Бурятии
22.10.2022 в 13:39
«Вернуться к товарищам»
Получивший звание Героя России танкист Набиев рассказал о планах
22.10.2022 в 12:06
Бичуряне отправляют воинам-землякам почти 2 тыс банок тушенки
Она произведена из мяса, выращенного местными сельхозпроизводителями
22.10.2022 в 10:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru