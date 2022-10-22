Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры

Выездное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере строительства жилья с привлечением средств граждан – участников долевого строительства – состоялось в Улан-Удэ.Рабочей группой под председательством заместителя прокурора республики Светланы Козловой проведен выезд на проблемные объекты долевого строительства по ул. Ключевская, пр. Строителей, в 140а и 105-м микрорайонах Улан-Удэ. Дома возводит «Бизнес-Инвест» и региональный фондом поддержки граждан – участников долевого строительства, сообщили в прокуратуре республики.В работе выездного заседания приняли участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, Фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Республики Бурятия, строительных организаций.Членами рабочей группы обследованы возводимые дома, обсуждены проблемные вопросы завершения строительства, выработаны мероприятия по их решению.Фото: epp.genproc.gov.ru