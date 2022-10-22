Общество 22.10.2022 в 17:27

В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал

Средства на приобретение специального оборудования выделены по национальному проекту «Культура»
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал
В Гусиноозерске в районном доме культуры «Шахтер» прошло открытие творческого сезона, в ходе которого состоялся концерт и презентация нового виртуального концертного зала, который оборудован на средства федерального проекта «Цифровая культура» в сумме 2, 5 млн рублей, сообщили в минкультуры Бурятии.  

Виртуальный концертный зал - это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России. В рамках нацпроекта «Культура» министерство культуры РФ проводит ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуальных концертных залов.

В 2022 году в число счастливчиков попал районный дом культуры «Шахтер». Теперь зал оснащен специальным звуковым и мультимедийным оборудованием, высокоскоростным широкополосным интернетом, что позволяет транслировать в высоком качестве выступления известных музыкантов, оперных, балетных и драматических спектаклей, как в прямом эфире, так и в записи.

- Целью создания виртуальных концертных залов является расширение доступности академической, классической музыки и объединение территории всей нашей страны в единое культурное пространство. Сегодня у вас есть специальное музыкальное мультимедийное оборудование для просмотра и прослушивания наших великих композиторов, исполнителей. Также есть возможность смотреть и слушать трансляции балета, оперы, драматических спектаклей, - сказал заместитель министра культуры Бурятии Баир Цыбиков.

Он также зачитал приветствие заместителя министра культуры России Ольги Яриловой в связи с открытием виртуального концертного зала в ДК «Шахтер».

Теперь виртуальный концертный зал представляет собой просветительскую, образовательную, информационную и культурно-досуговую площадку для детей, их родителей, молодежи и людей пожилого возраста. Слушателям будет предоставлен бесплатный контент в многожанровой области искусства, с опорой на записи трансляций концертов и спектаклей портала культура.рф.    

«Мы, конечно, рады такому современному и классному оборудованию. У нас и так творческая жизнь здесь кипела, теперь будет еще больше людей приходить к нам. Спасибо всем большое!», - говорит директор ДК «Шахтер» Ирина Дымбрылова.

В ДК успешно ведут свою деятельность казачий ансамбль «Любо», народный ансамбль песни и танца «Тунгалаг», образцовый ансамбль танца «Визави» и танцевально-вокальная к-поп группа Zii Juniors.

Напомним, в рамках национального проекта «Культура» в Бурятии первый виртуальный концертный зал открылся в 2019 году в Кяхте. Он  расположился в здании Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева. В 2020 году зал открылся в Национальной библиотеке Бурятии, в 2021 году в районном Дворце культуры Закаменска и вот сейчас установлено оборудование в Гусиноозерске.

Фото: minkultrb.ru
Теги
музыка зал Гусиноозерск

Все новости

В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
22.10.2022 в 18:17
В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал
22.10.2022 в 17:27
КРДВ окажет поддержку строительству пятизвездочного Cosmos Collection Baikal Resort
22.10.2022 в 16:48
Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры
22.10.2022 в 15:17
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
22.10.2022 в 15:07
До конца года около Байкала ликвидируют девять свалок в нацпарках
22.10.2022 в 13:39
«Вернуться к товарищам»
22.10.2022 в 12:06
Бичуряне отправляют воинам-землякам почти 2 тыс банок тушенки
22.10.2022 в 10:46
Депутаты рассмотрели вопросы переселения соотечественников и ремонта школ
22.10.2022 в 10:18
В школах Бурятии могут ввести начальную военную подготовку
22.10.2022 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
Решение принято «в связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам» для их оперативного разрешения
22.10.2022 в 18:17
КРДВ окажет поддержку строительству пятизвездочного Cosmos Collection Baikal Resort
Комплекс премиального класса появится на Байкале в Бурятии, первые 100 номеров - в 2024 году
22.10.2022 в 16:48
Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры
Проведен выезд на проблемные объекты по ул. Ключевская, пр. Строителей, в 140а и 105-м микрорайонах Улан-Удэ
22.10.2022 в 15:17
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
Произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше
22.10.2022 в 15:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru