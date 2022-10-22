В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал

В Гусиноозерске в районном доме культуры «Шахтер» прошло открытие творческого сезона, в ходе которого состоялся концерт и презентация нового виртуального концертного зала, который оборудован на средства федерального проекта «Цифровая культура» в сумме 2, 5 млн рублей, сообщили в минкультуры Бурятии.Виртуальный концертный зал - это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России. В рамках нацпроекта «Культура» министерство культуры РФ проводит ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуальных концертных залов.В 2022 году в число счастливчиков попал районный дом культуры «Шахтер». Теперь зал оснащен специальным звуковым и мультимедийным оборудованием, высокоскоростным широкополосным интернетом, что позволяет транслировать в высоком качестве выступления известных музыкантов, оперных, балетных и драматических спектаклей, как в прямом эфире, так и в записи.- Целью создания виртуальных концертных залов является расширение доступности академической, классической музыки и объединение территории всей нашей страны в единое культурное пространство. Сегодня у вас есть специальное музыкальное мультимедийное оборудование для просмотра и прослушивания наших великих композиторов, исполнителей. Также есть возможность смотреть и слушать трансляции балета, оперы, драматических спектаклей, - сказал заместитель министра культуры Бурятии Баир Цыбиков.Он также зачитал приветствие заместителя министра культуры России Ольги Яриловой в связи с открытием виртуального концертного зала в ДК «Шахтер».Теперь виртуальный концертный зал представляет собой просветительскую, образовательную, информационную и культурно-досуговую площадку для детей, их родителей, молодежи и людей пожилого возраста. Слушателям будет предоставлен бесплатный контент в многожанровой области искусства, с опорой на записи трансляций концертов и спектаклей портала культура.рф.«Мы, конечно, рады такому современному и классному оборудованию. У нас и так творческая жизнь здесь кипела, теперь будет еще больше людей приходить к нам. Спасибо всем большое!», - говорит директор ДК «Шахтер» Ирина Дымбрылова.В ДК успешно ведут свою деятельность казачий ансамбль «Любо», народный ансамбль песни и танца «Тунгалаг», образцовый ансамбль танца «Визави» и танцевально-вокальная к-поп группа Zii Juniors.Напомним, в рамках национального проекта «Культура» в Бурятии первый виртуальный концертный зал открылся в 2019 году в Кяхте. Он расположился в здании Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева. В 2020 году зал открылся в Национальной библиотеке Бурятии, в 2021 году в районном Дворце культуры Закаменска и вот сейчас установлено оборудование в Гусиноозерске.Фото: minkultrb.ru