Общество 23.10.2022 в 16:53

Закупленные Бурятией УАЗики для перевозки раненых уничтожены в зоне спецоперации

Об этом рассказал глава республики в своем телеграм-канале
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Текст: Станислав Сергеев
Закупленные Бурятией УАЗики для перевозки раненых уничтожены в зоне спецоперации
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал очередной пост о поддержке бойцов из Бурятии, находящихся в зоне СВО.



- На фото в аэропорту Ростова-на-Дону Баир Намдакович Долгоров, успешный бизнесмен, все у него хорошо. Но он не только своими деньгами вкладывается, но и сам лично помогает довезти до передовой мат помощь. Рядом с ним Скосырская Наталья Ивановна, она уже несколько месяцев опекает наших бойцов, батальон Байкал. В воинских частях ее уже называют Мать Бурятия, - написал Алексей Цыденов. - Бизнес, люди все сплотились. Компания Титан 10 млн перечислила в АНО Содействие на закупку всего необходимого. И не только они, много кто уже откликнулся. 

Кроме того, глава республики напомнил о двух автомобилях УАЗ, которые были куплены за счет бюджета и направлены в зону СВО. 

- К сожалению машины уничтожены. Сейчас купили еще две, также передаем, - сообщил Алексей Цыденов.

Фото: https://t.me/alexeytsydenov; pixabay.com

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