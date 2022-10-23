Общество 23.10.2022 в 16:53
Закупленные Бурятией УАЗики для перевозки раненых уничтожены в зоне спецоперации
Об этом рассказал глава республики в своем телеграм-канале
Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал очередной пост о поддержке бойцов из Бурятии, находящихся в зоне СВО.
- На фото в аэропорту Ростова-на-Дону Баир Намдакович Долгоров, успешный бизнесмен, все у него хорошо. Но он не только своими деньгами вкладывается, но и сам лично помогает довезти до передовой мат помощь. Рядом с ним Скосырская Наталья Ивановна, она уже несколько месяцев опекает наших бойцов, батальон Байкал. В воинских частях ее уже называют Мать Бурятия, - написал Алексей Цыденов. - Бизнес, люди все сплотились. Компания Титан 10 млн перечислила в АНО Содействие на закупку всего необходимого. И не только они, много кто уже откликнулся.
Кроме того, глава республики напомнил о двух автомобилях УАЗ, которые были куплены за счет бюджета и направлены в зону СВО.
- К сожалению машины уничтожены. Сейчас купили еще две, также передаем, - сообщил Алексей Цыденов.
Фото: https://t.me/alexeytsydenov; pixabay.com
- На фото в аэропорту Ростова-на-Дону Баир Намдакович Долгоров, успешный бизнесмен, все у него хорошо. Но он не только своими деньгами вкладывается, но и сам лично помогает довезти до передовой мат помощь. Рядом с ним Скосырская Наталья Ивановна, она уже несколько месяцев опекает наших бойцов, батальон Байкал. В воинских частях ее уже называют Мать Бурятия, - написал Алексей Цыденов. - Бизнес, люди все сплотились. Компания Титан 10 млн перечислила в АНО Содействие на закупку всего необходимого. И не только они, много кто уже откликнулся.
Кроме того, глава республики напомнил о двух автомобилях УАЗ, которые были куплены за счет бюджета и направлены в зону СВО.
- К сожалению машины уничтожены. Сейчас купили еще две, также передаем, - сообщил Алексей Цыденов.
Фото: https://t.me/alexeytsydenov; pixabay.com
Тегиспецоперация