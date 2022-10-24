Тарбагатайский район «отбирает» у Улан-Удэ часть территории

Власти Тарбагатайского района Бурятии и Улан-Удэ договорились, что город передаст району пустой земельный участок площадью в 3,4 га. Земля находится на юге Октябрьского района, на трассе «Улан-Удэ – Тарбагатай». Там построят детский сад для детей Нижнего Саянтуя.Причина передачи земли состоит в том, что в самом селе не нашлось подходящего участка с нормальной дорогой и прочей инфраструктурой. Поэтому участок решили взять у Улан-Удэ. Как отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев, согласие на изменение границ должны дать власти обоих муниципальных образований. В Улан-Удэ уже проведены встречи с депутатами горсовета, разработан проект решения, согласно которому город соглашается отдать землю. Вскоре вопрос вынесут на сессию горсовета.Детсад на 240 мест возведут невдалеке от школы, которая строится на границе между муниципалитетами. Интересно, что школа предназначена для детей Тарбагатайского района, но также находится на улан-удэнской земле. Школа будет иметь 360 мест и если все пойдет хорошо, ее сдадут уже в этом году.При этом участок под школой Тарбагатайскому району передавать не будут, пояснил «Номеру один» Михаил Мясищев. Почему участок под одним соцобъектом передается сельскому району, а под другим передаваться не будет, он объяснил особенностями реализации этих двух строительных проектов. По детскому саду есть четкое условие, чтобы его здание располагалось в пределах Тарбататайского района.Одним словом, по итогам этого года город Улан-Удэ станет чуть меньше по площади.Фото: «Номер один»