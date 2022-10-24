Общество 24.10.2022 в 16:20

Население Бурятии за 10 лет постарело на 1,8 года

Численность населения старше трудоспособного возраста выросла на 21,2 %, а население трудоспособного возраста сократилось на 9,4 %
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Текст: Номер один
Население Бурятии за 10 лет постарело на 1,8 года
За 10 лет население Бурятии заметно постарело. По итогам переписи 2020 года средний возраст жителей республики увеличился на 1,8 года и составил 36,8 лет (в 2010 году – 35), сообщает Бурятстат.

Самыми «молодыми» по среднему возрасту являются жители Иволгинского (32,4 лет), Окинского (35) и Еравнинского (35,4) районов. С самым высоким средним возрастом являются жители Кабанского (40,7 лет), Северо-Байкальского (40,5) и Бичурского (38,9) районов.

Продолжающийся процесс демографического старения населения в Бурятии привел, в сравнении с данными переписи 2010 года, к увеличению численности населения старше трудоспособного возраста на 21,2 %, в то время как численность населения трудоспособного возраста, напротив, сократилась на 9,4 %.

Существенное снижение численности населения республики в трудоспособном возрасте и увеличение численности лиц моложе трудоспособного возраста привело к росту показателя демографической нагрузки (числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящиеся на население трудоспособного возраста). В 2010 году на 1000 жителей трудоспособного возраста приходилось 610 лиц нетрудоспособного возраста, по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года этот показатель составил 788 человек.

Всего, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года в Бурятии проживает 978,6 тыс человек, из них 46,9 % мужчины и 53,1 % женщины.

По данным переписи 2020 года, по состоянию на 1 октября 2021 года, численность женщин в республике превышает численность мужчин на 60,9 тыс человек. В 2010 году это превышение составляло 47,4 тыс человек. Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста. В среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины, в 2010 году – 1102 женщины. По данным переписи преобладание женщин над численностью мужчин отмечается с 25-летнего возраста.

Более подробно о возрастно-половом составе населения Республики Бурятия по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года можно ознакомиться на официальном сайте Бурятстата в разделе «Переписи и обследования» или по ссылке https://burstat.gks.ru/vpn2020.

Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главными нововведениями переписи стали возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» и использование переписчиками планшетов со специальным программным обеспечением.



Фото: unsplash.com и Бурятстат
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