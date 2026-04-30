В центре Улан-Удэ сносят старое здание военкомата

В центре Улан-Удэ демонтируют здание бывшего военного комиссариата по улице Каландаришвили, 3. Работы стартовали накануне.

Там располагался призывной пункт отдела военкомата Железнодорожного и Советского районов. Он прекратил работу в 2023 году.

Строение простояло почти 70 лет. В данный момент учреждение располагается на улице Маяковского, 1а.

«На освободившемся участке планируют обустроить прилегающую территорию к театру «Байкал», - пояснили в Управлении комплексного развития территорий Бурятии.