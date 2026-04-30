Общество 30.04.2026 в 17:52

В центре Улан-Удэ сносят старое здание военкомата

Там обустроят прилегающую территорию к театру «Байкал»
Текст: Карина Перова
Фото: Управление комплексного развития территорий

В центре Улан-Удэ демонтируют здание бывшего военного комиссариата по улице Каландаришвили, 3. Работы стартовали накануне.

Там располагался призывной пункт отдела военкомата Железнодорожного и Советского районов. Он прекратил работу в 2023 году.

Строение простояло почти 70 лет. В данный момент учреждение располагается на улице Маяковского, 1а.

«На освободившемся участке планируют обустроить прилегающую территорию к театру «Байкал», - пояснили в Управлении комплексного развития территорий Бурятии.

Все новости

В центре Улан-Удэ сносят старое здание военкомата
30.04.2026 в 17:52
В Улан-Удэ неизвестные воруют молодые саженцы
30.04.2026 в 17:40
В Тункинском районе Бурятии скончалась 102-летняя долгожительница
30.04.2026 в 17:23
Жительница Бурятии и ее внучка погибли на пожаре из-за бурильщиков скважин
30.04.2026 в 17:09
Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Бурятии на майские праздники
30.04.2026 в 17:02
В Иркутской области пенсионеры будут ездить в электропоездах бесплатно
30.04.2026 в 16:37
В Улан-Удэ на кибертурнире «Стальное братство» определят лучшую команду танкистов
30.04.2026 в 16:29
В Улан-Удэ устроили облаву на водителей без прав
30.04.2026 в 16:15
Монголия наращивает число солнечных электростанций
30.04.2026 в 16:02
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов маршрутов № 97
30.04.2026 в 16:02
Читайте также
В Улан-Удэ неизвестные воруют молодые саженцы
Одни жители сажают кусты, а другие их выкапывают на свои участки
30.04.2026 в 17:40
В Тункинском районе Бурятии скончалась 102-летняя долгожительница
Не стало Софьи Игнатьевны Санжеевой (Шаргаевой)
30.04.2026 в 17:23
Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Бурятии на майские праздники
Санитарные врачи рекомендуют покупать проверенное мясо у проверенных поставщиков
30.04.2026 в 17:02
В Иркутской области пенсионеры будут ездить в электропоездах бесплатно
Опустевшие электрички решили заполнить пассажирами-пенсионерами
30.04.2026 в 16:37
