Политика и власть 30.04.2026 в 18:00

Глава района в Бурятии обвинил бывшую чиновницу в присвоении чужой медали БАМа

Женщина обратилась в суд за защитой чести, но районный суд по ошибке прекратил производство
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Экс-глава городского поселения Северомуйское подала в суд на главу Муйского муниципального округа Владимира Дашиева. Она требует признать клеветой его заявления о том, что она присвоила чужую юбилейную медаль «50 лет БАМу».

Скандал разгорелся в декабре 2024 года. Тогда истица исполняла обязанности главы Северомуйского. В район привезли партию юбилейных медалей, часть из них не вручили торжественно, а оставили в здании администрации. Позже, как утверждает женщина, Дашиев стал распространять информацию, что она якобы присвоила одну из медалей, предназначенную другой жительнице.

Истица обратилась в Муйский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако суд прекратил производство по делу, посчитав, что такие вопросы должны решаться в рамках уголовного или административного судопроизводства - поскольку в заявлении фигурировало слово «клевета».

Судебная коллегия Верховного суда Бурятии отменила это определение. Судья указала, что на самом деле истица просит признать сведения порочащими - а это гражданско-правовой спор, который регулируется статьями 151 и 152 ГК РФ. Районный суд должен был разъяснить истице необходимость уточнить требования, а не прекращать дело. Верховный суд вернул иск в Муйский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»

Теги
суд

Читайте также
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru