Глава района в Бурятии обвинил бывшую чиновницу в присвоении чужой медали БАМа

Экс-глава городского поселения Северомуйское подала в суд на главу Муйского муниципального округа Владимира Дашиева. Она требует признать клеветой его заявления о том, что она присвоила чужую юбилейную медаль «50 лет БАМу».Скандал разгорелся в декабре 2024 года. Тогда истица исполняла обязанности главы Северомуйского. В район привезли партию юбилейных медалей, часть из них не вручили торжественно, а оставили в здании администрации. Позже, как утверждает женщина, Дашиев стал распространять информацию, что она якобы присвоила одну из медалей, предназначенную другой жительнице.Истица обратилась в Муйский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако суд прекратил производство по делу, посчитав, что такие вопросы должны решаться в рамках уголовного или административного судопроизводства - поскольку в заявлении фигурировало слово «клевета».Судебная коллегия Верховного суда Бурятии отменила это определение. Судья указала, что на самом деле истица просит признать сведения порочащими - а это гражданско-правовой спор, который регулируется статьями 151 и 152 ГК РФ. Районный суд должен был разъяснить истице необходимость уточнить требования, а не прекращать дело. Верховный суд вернул иск в Муйский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»