Вдова из Улан-Удэ пытается лишить родственника права на выплаты за погибшего военного

Женщина обратилась в суд с требованием лишить своего родственника права на получение единовременных выплат и пособий, положенных членам семей погибших военнослужащих. В иске также шла речь о страховом обеспечении и денежном поощрении в связи с награждением погибшего государственной наградой.Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вернул исковое заявление, посчитав, что истица не предоставила документы, подтверждающие последнее известное место жительства ответчика, а также данные о его регистрации. Судья предложил устранить недостатки до 6 февраля 2026 года, но после того, как этого сделано не было, иск вернули.Верховный суд Бурятии отменил это определение. Судья апелляционной инстанции указал, что истица физически не могла самостоятельно установить место жительства ответчика, так как соответствующими сведениями располагают только государственные органы. По закону суд обязан был оказать содействие и самостоятельно запросить необходимую информацию в органах МВД, налоговой службе или Социальном фонде, но этого сделано не было.Дело направлено обратно в районный суд для рассмотрения со стадии принятия иска к производству. Теперь суду предстоит решить, есть ли у истицы основания требовать лишения ответчика выплат, полагающихся членам семьи погибшего.Фото: «Номер один»