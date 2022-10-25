Общество 25.10.2022 в 12:00

В Улан-Удэ выбрали три сквера, где не будут убирать листву

При положительном результате территорию эксперимента планируется расширить
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ выбрали три сквера, где не будут убирать листву
Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ выбрал три сквера для эксперимента с листвой. В Октябрьском районе это - сквер «Дарханский», в Советском – «Журавли», в Железнодорожном – «Школьный». На этих трех пилотных участках этой осенью и в последующем не будут убирать опавшие листья.

- В соответствии с нормативной базой в скверах и парках не рекомендуется сгребать и вывозить лист, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. После компостирования лист является ценным и легкоусвояемым органическим удобрением. Разлагаясь в почве, листья питают ее минеральными и органическими веществами, что особенно важно для многострадальных городских деревьев, «перерабатывающих» массу вредных элементов. Листья укрывают корни деревьев от морозов и улучшают почвенную структуру. В лесах именно «покрывало осени» — фабрика по изготовлению особой и целительной лесной почвы, оберегающей деревья, - пояснила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

С другой стороны, в опавшей листве много насекомых-вредителей, поэтому для эксперимента заведомо были выбраны участки, на которых в течение вегетационного сезона не было обнаружено болезней и вредителей.

Эксперимент будут проводить сотрудники Городского лесничества совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города при администрации Улан-Удэ. При положительном результате планируется, что будет разработана карта территорий, где не нужно убирать листву.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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