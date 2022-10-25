Общество 25.10.2022 в 12:38
«В стороне оставаться в такой ситуации невозможно»
Заведующая школьной столовой из Улан-Удэ отправляется готовить для военных
Текст: Константин Воронов
Заведующая столовой школы №22 Наталья Кельчина решила во время школьных каникул поехать волонтером в Джанкой, чтобы готовить для военных. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, именно там добровольцы арендуют дом, в котором лепят буузы, делают боовы и другие блюда и передают их в палатку, где кормят наших бойцов. Она находится на границе Запорожской области и Крыма.
- Ребята, которые находятся там месяцами, они попали в непривычные условия, поэтому хочется их поддержать. Я знала, что когда-нибудь все равно поеду, ведь в стороне оставаться в такой ситуации невозможно. Считаю своим гражданским долгом быть там и, как говорится, чем могу, тем помогу. Верю в наших солдат и верю в нашу победу! – говорит Наталья Кельчина.
Волонтерством Наталья Кельчина занялась еще в период пандемии – во время самоизоляции доставляла пожилым людям продукты и лекарства. Кроме того, она является почетным донором. Поэтому коллеги и руководство школы решение Натальи отправиться в зону СВО поняли и только поддержали.
- Решение удивило, но мы знаем, что Наталья Ивановна - человек с широкой душой, с большим сердцем. Наша школа тоже не осталась в стороне – мы собрали посильную помощь для наших бойцов. Также наши дети написали солдатам письма, чтобы передать им частичку родины, тепла, уюта, - рассказал директор школы №22 Иван Черкозьянов.
На средства, которые собрала школа №22, будут закупаться продукты.
- Думаю, у нас будут руководители, которые будут говорить, что готовить. Естественно, это традиционные буузы, супы. Я также везу наш сагаан дали, иван-чай – все-таки уже погода прохладная. Главное, чтобы наши ребята в каждом кусочке, каждом глоточке чувствовали любовь и силу родной земли, - сказала Наталья Кельчина.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Ребята, которые находятся там месяцами, они попали в непривычные условия, поэтому хочется их поддержать. Я знала, что когда-нибудь все равно поеду, ведь в стороне оставаться в такой ситуации невозможно. Считаю своим гражданским долгом быть там и, как говорится, чем могу, тем помогу. Верю в наших солдат и верю в нашу победу! – говорит Наталья Кельчина.
Волонтерством Наталья Кельчина занялась еще в период пандемии – во время самоизоляции доставляла пожилым людям продукты и лекарства. Кроме того, она является почетным донором. Поэтому коллеги и руководство школы решение Натальи отправиться в зону СВО поняли и только поддержали.
- Решение удивило, но мы знаем, что Наталья Ивановна - человек с широкой душой, с большим сердцем. Наша школа тоже не осталась в стороне – мы собрали посильную помощь для наших бойцов. Также наши дети написали солдатам письма, чтобы передать им частичку родины, тепла, уюта, - рассказал директор школы №22 Иван Черкозьянов.
На средства, которые собрала школа №22, будут закупаться продукты.
- Думаю, у нас будут руководители, которые будут говорить, что готовить. Естественно, это традиционные буузы, супы. Я также везу наш сагаан дали, иван-чай – все-таки уже погода прохладная. Главное, чтобы наши ребята в каждом кусочке, каждом глоточке чувствовали любовь и силу родной земли, - сказала Наталья Кельчина.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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